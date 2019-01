Urban Robot / Rook & Tubs / Krepster & PnL crew

Držitelé žánrové ceny Anděl za Reggae/Ska album roku 2015 Urban Robot míří do NãPLAVKY! Pozvali opět spoustu kámošů a vy si tak budete moct užít pozitivní vibrace nejen reggae, ale i hip hopu a žánrů elektronické hudby!



24.3.2018 / 20:00



LIVE:

URBAN ROBOT

ROOK, TUBS & DYJEGO

KREPSTER & PNL CREW



DJS:

RAAZYPH

DYJEGO



Vstup: 90 kč / 120 kč ( předprodej/na místě )



PŘEDPRODEJ / START 26.2.2018

►NãPLAVKA café & music bar, (po-čt 9-24, so 14-03, ne 14-22)

►SMSTICKET.cz ► https://www.smsticket.cz/vstupenky/12029-urban-robot-rook-tubs-dyjego-krepster-pnl-crew



Drink večera: Jameson + Coca cola



★ nekuřácký prostor

★ wi-fi free

★ bezbariérový přístup

★ párty fotograf

★ video projekce



Pokud nás chcete sledovat na FB, dostávat pozvánky na události a prohlížet fotky z akcí, přidejte si nás do přátel: https://www.facebook.com/naplavkahradec.