V infocentru budou testovat zrak

Přijďte si otestovat svůj zrak do Infocentra na Eliščině nábřeží. Speciální oční vyšetření určené zejména řidičům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu, odhalí nejen to, jak vidíte do dálky, na blízko a periferně, zda máte v pořádku barvocit, ale vyhodnotí, jak váš zrak reaguje za šera, mlhy a deště nebo při oslnění protijedoucím vozidlem. Zkušení optometristé vám na základě výsledků případně doporučí podrobnější vyšetření a zároveň poradí s řešením korekce zraku při řízení motorového vozidla nebo práci v kanceláři. Nechat si vyšetřit zrak můžete od 12 do 17 hodin.