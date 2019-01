V městské knihovně otestují IQ

Knihovna města Hradce Králové zve na další testovací den Mensy ČR. Vezměte si psací potřeby, občanský průkaz (příp. studentský průkaz či doklad o studiu), písemný souhlas rodičů pro testované osoby mladší 15 let, peníze a střízlivou mysl. Výsledek testování můžete přikládat k přihláškám na vysoké školy nebo do zaměstnání. Některé vysoké školy uznávají tento test jako náhradu za přijímací zkoušky. Pokud dosáhnete IQ nad 130, bude Vám nabídnuto členství v Mense. Nově věk pro testované je 5 let. Další informace a přihlášky na testování najdete na http://www.mensa.cz/testovani-iq/. Tamtéž si můžete při přihlášení stáhnout souhlas zákonného zástupce pro testované mladší 15 let. Testování se bude konat ve víceúčelovém sále knihovny. Poplatek za testování je 290 Kč, studenti 190 Kč.