Vánoce letem světem na zámku

Dne 9. prosince přiblíží zaměstnanci zámku Karlova Koruna dětem vánoční oslavy v různých státech světa. Pokusí se vysvětlit rozdíl mezi Ježíškem, Santa Clausem a Dědou Mrázem. Chybět nebudou zpívané koledy a výtvarné dílny, soutěže a doprovodný program. Zámecká expozice se promění na vánoční světničky různých států – poznáte Vánoce v Rusku s krásnou Sněhuročkou a Dědou Mrázem, Vánoce v Itálii a dobrosrdečnou Befanu, Santu a Vánoce v Americe. To vše můžete porovnat s Vánocemi v Čechách a naším Ježíškem. Děti si můžou ve výtvarných dílničkách vyrobit malé dárečky. Při soutěžích zachránit ledního medvídka, podívat se do pytle, co tam schovávají čerti, proběhnout slalom mezi sněhuláky. Na nádvoří zámku bude umístěna Ježíškova pošta, kde si můžete odeslat vyrobené přáníčko s vánočním razítkem. Nebude chybět ani oblíbený vánoční jarmark.