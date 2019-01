Vaření zdravě a rychle na mateřské dovolené

Beseda s registrovanou porodní asistentkou Petrou Kratochvílovou. Je možné připravit zdravá jídla a nestrávit u vaření celé dopoledne? Jak jíst v šestinedělí, aby se ženy rychle zotavily, měly dostatek mléka, nezatěžovaly miminko při žloutence apod.? Co by měla kojící žena vědět o jídle, bylinkách a lécích? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte, když přijdete na přednášku do hradeckého Křesťanského rodiného centra Sedmikráska od 10 hodin.