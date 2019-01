Ve Vysoké oslaví dětský den

V neděli 3. června od 14 hodin se ve sportovním areálu ve Vysoké nad Labem koná dětský den. Od 14 do 17 hodin budou pro děti připravené zábavné hry a soutěže o drobné ceny. Příchozí se mohou těšit na ukázky nového sportu, kterým je králičí hop. Ušatí závodníci z Rychnova nad Kněžnou předvedou své dovednosti v disciplínách parkur, skok do výšky, do dálky a rovinná dráha. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet střelbu lukem, prakem nebo foukačkou a vrhání nožem, tomahavkem a práskání bičem. Ve spolupráci s myslivci z Podlesí bude připravena střelba ze vzduchovek a poznávání přírodnin. Po celé odpoledne bude volný přístup na fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, skatepark a plážový volejbal. Návštěvníci si užijí i různé pouťové atrakce, například kolotoč, skákací hrad, balónky, trampolínu, malování na obličej, cukrovou vatu, a pokud bude přát počasí, také aquazorbing.