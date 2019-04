3. duben

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán srdečně zve na Velikonoční jarmark na Pivovarském náměstí v Hradci Králové. Akce se uskuteční 3. dubna od 10 do 18 hodin. Program jarmarku, od 10 do 12 hodin - ochutnávka zahraniční velikonoční kuchyně. A od 12 do 18 hodin proběhne jarmark na nádvoří, kde bude možné koupit výrobky žáků krajských středních škol.