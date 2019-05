Vernisáž výstavy Blízká krajina

Vernisáž k výstavě obrazů velkoformátových pláten Františka Teichmanna z let 2016 – 2019. Obrazy malované akrylem inspiračně vychází z detailů i kompozic na hranici abstraktního a reálného světa. Autor v nich vzdává hold podmanivým barvám, organickým tvarům a přírodním zákonitostem svým výrazným malířským rukopisem. Diváky láká do fantazijního světa, vyzývá k meditaci při setkání s obrazem a radí: „Odpočívejte, to počká“. Vernisáž se bude konat v Knihovně města Hradce Králové od 17 hodin.