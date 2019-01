Přijďte na muzejní neděli a vraťte se zpátky v čase do doby, kdy Hradcem Králové pochodovali vojáci a dámy na ně pokukovaly zpoza vějířů a paraplíček. Akce se koná v neděli na odborném pracovišti Muzea Východních Čech v ulici Opletalova v Hradci Králové, a to v časech od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Akce je vhodná pro rodiny i jednotlivce.