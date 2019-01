Z meditativního až do tanečního stavu se můžete dostat s Vojtovou hudbou, která je hraná na nejrůznější nástroje z celého světa jako jsou housle, didgeridoo, řecké buzuki, bansuri flétna a perkuse. Vojta také používá takzv. "live looping" a to vše dohromady jako "one man band".