Výstava Jazz World Photo v Hradci králové

Kolekce třiceti nejúspěšnějších fotografií třetího ročníku mezinárodní soutěže Jazz World Photo byla k vidění v řadě evropských měst, ale i v Manhattanu či New Yorku. Od 3. září do 31. října budou mít stejnou možnost i hradečtí zájemci, na vernisáž výstavy mohou dorazit ve čtvrtek 6. září v 17 hodin do Knihovny města Hradce Králové. Do otevřené soutěže pro fotografy z celého světa se přihlásilo 220 autorů z 34 zemí, expozice představuje díla těch nejlepších umělců.