VÝSTAVA: JIŘÍ NAČERADSKÝ & LUBOMÍR TYPLT – PŘÍČNÝ ŘEZ

Projekt nazvaný PŘÍČNÝ ŘEZ společně představí výběr z celoživotního malířského díla Jiřího Načeradského (1939-2014) a průřez dosavadním dílem jeho absolventa Lubomíra Typlta (1975).Sledovány jsou živé mezigenerační výrazové paralely obrazu ve vazbě na východiska žité zkušenosti v té které historické době. Expresivní malba i geometrické redukce a zkratky přítomné ve tvorbě obou autorů odkazují k algoritmu malířskému procesu, který je vnímán doslova jako akce. Jejím cílem je prolomit se do své současnosti a vytěžit z ní to nejpodstatnější – výraz, který není pouze věcí estetické formy, nýbrž nositelem komplexního prožitku a jeho fixace výtvarnými prostředky.