Klub kaktusářů v Hradci Králové ve spolupráci se SŠSOG Hradec Králové, obor zahradník zve na Výstavu kaktusů. Od čtvrtka do soboty ve dnech 6. - 8. června 2019 v prostoru u obchodního domu TESCO v Hradci Králové (na náměstí 28. října mezi tržnicí a Finančním úřadem). Otevřeno ve čtvrtek a pátek od 7 do 19 hodin, sobota od 7 do 16 hodin.