Výstava v Galerii Na Mostě představí dlouholeté přátele

Farmaceutická fakulta ve své Galerii Na Mostě otevřela v pondělí 8. října zajímavou výstavu. Jako malou oslavu ke stému výročí založení Československé republiky pozvala dva dlouhodobé přátele Slováka a Čecha. Peter Čepec a Martin Srb se poprvé setkali V Hradci Králové v roce 1975, kde při základní vojenské službě spřádali své sny a plány do budoucnosti. Peter chtěl malovat, Martin rýt známky. Sny se jim daří naplňovat. Na výstavě se ocitnete mezi poetickými obrazy Petera Čepce, o kterých sám říká:“ Moje obrazy jsou okna do světů bouřlivých i klidných, barevných i černobílých, veselých i smutných, světů pohod a protikladů, světů minulosti i budoucnosti.“ Jeho obrazy zdobí umělecké sbírky na Slovensku, Česku, Belgii, Bulharsku, Vatikánu a v dalších zemích. Z rytce – medailéra Martina Srba stal významný rytec poštovních známek. Na výstavě vás okouzlí jejich ocelorytiny a bude se vám tajit dech, když si představíte, že za každou se skrývají stovky hodin mimořádně pečlivé práce. Za své grafické práce získal řadu ocenění i v mezinárodních soutěžích. Přátelství Martina Srba a Petera Čepce nenarušila vzdálenost Praha – Bratislava ani rozdělení Československa. Přetrvalo již čtyři desetiletí a je příkladem česko-slovenských vztahů pro všechny Čechy a Slováky.

Výstava potrvá do 2.listopadu a určitě stojí za zhlédnutí.