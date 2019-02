Workshop natáčení na mobilní telefon

Chtěli byste se naučit lépe ovládat videokameru ve svém telefonu? Chcete mít hezčí záběry s bohatší střihovou skladbou? Nevíte si přesně rady a jak na to? Pak je tu ideální možnost osvojit si základy filmového řemesla v připravovaném intenzivním jednodenním pracovním semináři se zaměřením na práci s všudypřítomnou kamerou v mobilním telefonu. I s touto integrovanou kamerou jdou natočit skvělé filmy, chce to jen vědět jak na to a použít správné příslušenství. Dílnu povede dlouholetý filmař, střihač a zvukař Allan Šubert, kurz proběhne v budově hradeckého klubu uměleckých aktivit Impuls.