Zámek Karlova Koruna nabízí výlet do historie

Zámek Karlova Koruna byl vybudován na návrší a dominuje chlumecké krajině. Nejvýznamnější dominanta Chlumce nad Cidlinou z let 1721 – 1723. Stavba barokního zámku má ojedinělý tvar, který připomíná královskou korunu. Je dílem architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Interiéry zámku jsou vzdušné a některé sály připomínaji historii chovu koní Kinských. Zámek je dnes v rukou rodu Kinsky dal Borgo. U zámku je rozsáhlý anglický park se vzácnými solitéry a ukázkou francouzské barokní zahrady s oranžerií. Na zámku je kromě klasických prohlídkových okruhů pořádáno množství zajímavých akcí pro rodiny s dětmi. Zámeckým parkem vede pohádková stezka s dvěma okruhy.

Otevírací doba

Duben - Červen

So - Ne

9:00 - 12:00



13:00 - 16:00



Květen - Červen

So - Ne

9:00 - 12:00



13:00 - 16:00



Červenec - Srpen

Út - Ne

9:00 - 12:00



13:00 - 17:00



Září - Říjen

So - Ne

9:00 - 12:00



13:00 - 16:00