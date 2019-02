Zanzibar a Tanzánské safari

Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda v první části přednášky provedou po pevninské Tanzanii. Samotná cesta začíná v přístavním městě Dar Es Salaam, která pokračuje až do nitra Afriky, kde zažijí safari na vlastní kůži v oblasti národního parku Mikumi. Ve druhé části se pak přesunou na rajský ostrov Zanzibar (Unguja), kde stráví několik dní, aby ho mohli s místním obyvatelstvem procestovat, ať už v tradičních dopravních prostředcích, jako je dala dala, Dough, nebo pěšky. Ostrov projedou od delfíních hejn v Kizimkazi na jihu ostrova přes nekonečné pláže v okolí Paje. V pralese Jozany budou stopovat spoustu endemických gueréz zanzibarských a kočkodanů. Neopomenou ani otrokářské město Stone Town, plné křivolakých uliček, a také rodiště Freddieho Mercuryho. Mimo to navštíví i vyhlášené kulinářské trhy Forodhani market, kde ochutnají veškeré pochutiny místní kuchyně. Ve třetí části se přesunou přes hřebíčkové plantáže na sever ostrova do Nungwi, kde prochodí domorodé vesnice a nahlédnou v přestrojení do nejšpičkovějšího resortu. Pobyt na severu ostrova uzavřou šnorchlováním ve vodách plných života u ostrova Mnemba. Cestovatelská přednáška se bude konat ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci od 18 hodin.