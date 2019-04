Zdraví pod kontrolou

Akce u příležitosti Mezinárodního dne zdraví. Ve čtvrtek bude nachystány od 11:00 do 19:00 bohatý program v obchodním centru Aupark. Budete mít příležitost nechat si změřit tlak, glykémii, tuk, počet dioprií. Můžete se dozvědět něco o prevenci rakoviny prostaty či prsou. Dozvědět se něco o základech první pomoci. Budete mít také možnost zápisu do Registru dárců kostní dřeně. Akce je zaměřena pro širokou veřejnost a i nejmenší se mají na co těšit. Součástí akce bude totiž Nemocnice pro medvídky, kde se děti budou moci na chvíli proměnit v opravdové doktory.