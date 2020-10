Od pondělka 12. října můžete navštívit Krajský úřad Královéhradeckého kraje jen v omezené době – v pondělí od 8.00 do 13.00 hodin, středu od 11 do 16 hodin.

Hradecký magistrát je pro veřejnost otevřený pouze v pondělí a ve středu od 7.30 do 17.00, v ostatní dny budou moci své záležitosti vyřídit klienti, kteří jsou již objednaní.

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou je k dispozici pondělí 8.00 až 10.00, 14.00 až 17.00 středa 8.00 až 10.00, 14.00 až 17.00 hodin.

Městský úřad Nový Bydžov je pro veřejnost otevřen pro všechny agendy v úřední hodiny pondělí a středa od 8.00 do 10.00 a od 14.00 do 17.00 hodin. Do budov se bude pouštět omezený počet osob.