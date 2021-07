Co může za zánik Mayské civilizace? Vědci chtějí záhadu objasnit pomocí výkalů

K čemu mohou být dobré stovky let staré pozůstatky lidské stolice? Nová studie ukazuje, že právě výměšky dávných obyvatel střední Ameriky by nám mohly napovědět, co přispělo k zániku Mayské civilizace.

Naleziště Zacuelu v dnešní Guatemale | Foto: Wikimedia Commons, HJPD, CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0