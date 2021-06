Vesmírný rover Perseverance, jež je doslova nabitý moderními technologiemi americké NASA (Národního úřadu pro letectví a vesmír), pravidelně zasílá na Zemi snímky rudé planety. Fotografie přitom dokáže zachytit díky sadě 23 kamer, zejména pak kameře Mastcam-Z, jež zachycuje okolí ze stožáru.

Zcela bez zajímavosti není ani skutečnost, že pokud vědci nabudou dojmu, že vozítko zachytilo něco skutečně zajímavého, dají se záběry z kamer bez větších problémů přiblížit. Nejpodařenější snímky NASA pravidelně zveřejňuje i na svém webu.

Jeden den (sol) trvá na Marsu 24 hodin, 37 minut a 22 sekund. Jeho délka se tak rovná 1,025957 dne pozemského.

Vozítko Perseverance (česky Vytrvalost či Houževnatost) přistálo na rudé planetě 18. února, a to v kráteru Jezero, který se nachází na okraji prolákliny Syrtis Major. Pro americkou NASA se tehdy jednalo již o deváté úspěšné přistání na Marsu.

Spolu s roverem byl na rudou planetu dopraven i malý plně automatický vrtulníček Ingenuity (česky Vynalézavost). Zařízení o velikosti dronu poprvé vzlétlo 19. dubna 2021, kdy se zároveň stalo prvním strojem, který létal na jiné planetě než je Země. Obě zařízení by měla na Marsu strávit jeden marťanský rok (tedy 687 dnů pozemských).

Vesmírná mise Mars 2020

Perseverance má v rámci vesmírné mise Mars 2020 plnit hned několik úkolů. Kromě charakterizace geologického složení Marsu jde i o přípravný průzkum předcházející možné výpravě s lidskou posádkou či o pátrání po známkách dávného či současného života.

Rover, jež může dosáhnout maximální rychlosti 4,2 centimetrů za sekundu, je v pořadí pátým robotickým vozítkem, které NASA vypravila na čtvrtou planetu sluneční soustavy. Ve svém průzkumu tak bude navazovat především na výsledky objevů předchozího vozítka Curiosity, které bylo do vesmíru vypuštěno 26. listopadu 2011. To v rámci své mise zjistilo, že před miliardami let představovaly části Marsu vhodné podmínky pro výskyt mikrobiálního života.