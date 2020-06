Mars fascinuje lidstvo od nepaměti. Vysíláme k němu sondy, zkoumáme ho dalekohledy i prostým okem – přesto si stále uchovává svá tajemství. Podle nového výzkumu se přitom zdá, že oslnivá rudá planeta mohla v minulosti vypadat jinak, než jak ji známe dnes - mohla totiž mít prstenec.

I takto mohl v minulosti vypadat Mars. Tedy pokud rudá planeta skutečně měla prstenec | Foto: Shutterstock

Odvážná myšlenka? Možná. Po bližším zkoumání měsíců rudé planety se ale ukazuje, že by to mohla být pravda. Deimos, menší z obou známých měsíců, kolem Marsu totiž obíhá s mírným sklonem k jeho rovníku. A právě tento sklon by mohl být důsledkem gravitačního působení dnes již neexistujícího prstence, konstatoval server Science Alert.