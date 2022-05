The climate crisis may "drastically" reduce populations of bumblebees — who are key pollinators but have low heat tolerance.

Odborníci zjistili, že početnost včel s větším tělem a druhů hnízdících v dutinách, kde staví plásty, s rostoucí teplotou klesá, zatímco početnost menších včel hnízdících v půdě roste. „Náš výzkum naznačuje, že změny teplot, sněhové pokrývky a letních srážek způsobené klimatem mohou zásadně změnit podobu včelích společenstev,“ uvedli autoři studie.

Vědecká zjištění naznačují, že s vyššími teplotami ubývá větších včel, včetně čeledí čmeláků a zednic. Úbytek byl zvláště výrazný u čmeláků, což podle výzkumníků naznačuje, že „tato skupina je při oteplování klimatu ohrožena více než ostatní druhy v našem systému“.

To se shoduje s dalšími studiemi, které ukazují, že tito dominantní opylovači v mnoha ekosystémech mají nižší odolnost vůči teplu než ostatní včely a při oteplení se stěhují do chladnějších oblastí ve vyšších nadmořských výškách. Zjištění vědců naznačují, že jejich velikost těla a způsob hnízdění je může činit zranitelnějšími v oteplujícím se světě.

V širším měřítku autoři uvedli, že změny ve společenstvech opylovačů způsobené klimatem „by mohly mít kaskádové účinky na opylování a fungování ekosystémů“. To například znamená, že ztráta větších včel, které mají tendenci létat za potravou dále, může snížit opylování na delší vzdálenosti.

Studie se zaměřila konkrétně na horské oblasti, ale vědci uvedli, že i další výzkumy ve Spojených státech ukázaly úbytek větších včel v reakci na změny životního prostředí.

“If the bees disappear off the surface of the globe then man would only have four years of life left. No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals, no more man.”