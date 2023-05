Kudrliny, blond či roztřepené konečky? Budete se divit, co na vás vlasy prozradí

O tom, jaké vlasy dostanete do vínku, můžete jen těžko rozhodovat. Kvalita a celkový vzhled kadeří však jasně poukazují na to, jak je to s vaším zdravím, případně jaké děláte dietní chyby. Barva a typ vlasů zase prozradí mnohé o vaší osobnosti a životní energii. Vlasy ale mohou v určitých případech sloužit i jako spolehlivý test na drogy či alkohol.

