V roce 1928 se lidé na dům složili ve veřejné sbírce jako hold místnímu rodákovi. Jenže dnes je spíš pro ostudu. Rozbitá okna, oprýskaná omítka, rezaté zábradlí. Budova je prázdná už desítky let. „Vidíte, jak je to zchátralé. Je to škoda. Kdoví, kdy se opraví, teď jsou peníze potřeba jinde,“ uvažuje paní Lenka, která v sousedním parčíku venčí psa. Přitom budova působí v jinak hezky upravené obci jako pěst na oko. Kolem vedou opravené silnice a chodníky, naproti si hrají děti na hřišti.