Miroslav Hloušek, ODS

Velké náměstí je věc, za kterou se stydí kdejaký Hradečan, mluví se o tom řadu let a stále se nic výrazného neděje. Určitě vnímám Velké náměstí jako bolavou patu, kterou by mělo nové vedení města řešit, ale v souladu s rozpočtem města a tak, abychom nezabrzdili další investice, například Benešovu třídu. Obě akce jsou už nyní rozdělené do etap a podle finančních možností se dají realizovat. Postupoval bych po etapách a musí se rozlousknout oříšek s parkováním. Je potřeba přesvědčit veřejnost, že jestli nechceme mít z náměstí parkoviště, tak budou muset na kávu nebo oběd urazit nějakou vzdálenost.