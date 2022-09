Zdroj: Archiv

Adam Volt, Lepší Třebechovice (STAN)

Hajnišův mlýn je dlouhodobým problémem Třebechovic. Zdlouhavé rozhodování na Ministerstvu kultury ohledně památkové ochrany bohužel způsobilo, že budova dále chátrá. Jsme rádi, že se konečně podařilo získat pravomocné rozhodnutí, které definitivně určuje, že budova nebude památkou a nic nebrání rozvoji mlýna i jeho okolí. Město by mělo dopředu určit mantinely rozvoje. Pokud dojde k prodeji, mělo by určit, do kdy bude budova opravena, a co v ní může a naopak nesmí vzniknout. Neměla by se řešit jen samotná stavba, ale také doprovodná infrastruktura a okolí mlýna, aby spolu tvořily funkční celek.