Nejsilnější pozici drží v případné pětikoalici Hradecký demokratický klub, který kandidoval do voleb s TOP 09. Společně mají 7 zastupitelů. „Jsem ráda, že k tomu přistoupily všechny politické subjekty velmi konstruktivně. Celkově to jednání bylo příjemné a byla z něj vidět snaha společně se domluvit,“ popisuje setkání v Pirátském centru KraPiCe na Masarykově náměstí lídryně HDK Pavlína Springerová. Podle ní se většinu času hledaly programové shody: „Nevznikl žádný na první pohled viditelný tematický nebo prioritní kolaps či zádrhel.“ Jednotlivé strany také představily své možné kandidáty do vedení města. „Na stůl jsme dali jména, jejich kompetence, pracovní zkušenosti a rozešli jsme se s tím, že každá strana navrhla nějakou svoji variantu složení vedení. Nepadlo tam ani slovo o postu primátora,“ říká Pavlína Springerová, která je právě jako lídr nejsilnější strany horkým kandidátem do čela města. „Jsme rozhodně pro návrh, který bude přiměřeně reflektovat výsledky voleb. Ani zatím nevíme, jestli radních bude 9 nebo 11,“ dodává k personáliím prorektorka pro strategii a rozvoj Univerzity Hradec Králové.

ANO nic nevzdává

Optimisticky viděl schůzku i Miroslav Hloušek, který stojí v čele vyjednávacího týmu ODS. Právě občanští demokraté jako jediní před volbami nevyloučili spolupráci s hnutím ANO, které volby vyhrálo. Se zástupci Babišova hnutí se těsně po volbách i setkali. „Už jsme spolu dál nejednali. Řekl bych, že po těch prvních jednáních nic dalšího neřešíme,“ říká současný šéf hradecké městské policie. ODS bude mít v novém zastupitelstvu 5 křesel a do vyjednávání vstoupila s požadavkem na 4 členy v radě města. „Každý návrh, který tam padl, je k dalšímu jednání. Každý si řekl svoje představy, a i nad některými dalšími se dá diskutovat, jestli jsou vzhledem k výsledku voleb přiměřené,“ dodává Miroslav Hloušek.

Spokojení byli i Piráti. „Hlavně se mluvilo o programu. Rozdělení funkcí jsme jen tak nakousli a nechali to na další jednání. Během víkendu si všichni musíme upřesnit naše programové požadavky,“ připomíná lídr Pirátů Pavel Vrbický. I on zdůrazňuje, že se zatím moc nemluvilo o funkcích, ale hlavně o programu: „Je tam důraz na to, aby ve vedení byli kompetentní lidé, a aby rada města i lidsky fungovala jako tým. Je to dobře nastartované, ale ještě je před námi hodně práce.“

Vyjednávání sledují pozorně zástupci hradeckého hnutí ANO. „Beru, že to stále není uzavřené. Myslím si, že pro pětikoalici bude problém s programovým průnikem a eventuálně i s realizací programu. Je tam moc rozdílných názorů,“ myslí si současný i budoucí hradecký zastupitel za ANO Jiří Mašek. Podle něj by snáz fungovala koalice dvou až tří stran. „Tam se stále několik variant nabízí,“ věří Jiří Mašek. Další jednání širší koalice má proběhnout příští týden v úterý.