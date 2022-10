Ze sedmi stran a hnutí, které se do zastupitelstva dostaly, to vyloučily hned čtyři. Zbývají ODS a SPD, jenže lídr ODS Miroslav Hloušek spolupráci s SPD odmítá. Schůdnější se tak v tuto chvíli jeví velká koalice HDK, ODS, Pirátů, Rozvíjíme Hradec a Změny pro Hradec. Mně osobně by se Pavlína Springerová v čele Hradce Králové líbila, otázka ale je, jak by tak široká koalice fungovala.

Na druhé straně koalice ANO s ODS se v posledním období jemně řečeno moc nepředvedla, ale voliči Andreje Babiše zřejmě vyslyšeli absurdní volání po referendu proti vládě.

Každopádně bude to zajímavé vyjednávání a my si můžeme jenom přát koalici, která potáhne za jeden provaz a začne řešit to, co komunální politici skutečně řešit mohou. Tedy problémy Hradce Králové a těch palčivých tady máme dost. S drahotou toho moc noví zastupitelé neudělají, ale třeba se konečně rozhýbe rekonstrukce Velkého náměstí, Benešovy třídy, parkování. Hlavně ale by nové vedení mělo mít jasnou vizi, která přesahuje poněkud krátkozraký politický čtyřletý horizont.