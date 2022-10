„Řízeně jsem přešel na kraj na uvolněnou funkci finančního výboru, už před volbami jsem deklaroval, že na starostu už dále kandidovat nebudu,“ vysvětluje Miroslav Uchytil, který je současně krajským zastupitelem.

Chlumec nad Cidlinou (celkem 21 zastupitelů)

Volební účast – 45,4%

1. Nezávislí pro Chlumec 30,9% (7 zastupitelů)

2. KDU-ČSL 20,8 (4)

3. Volba pro město 18,8 (4)

4. Nestranící 15,7 (3)

5. ODS 13,8 (3)

Ve městě se teď dohaduje obsazení sedmičlenné rady, kde by měli být dva zástupci kandidátky Nezávislí pro Chlumec, dva lidovci a po jednom křesle u užším vedení města pak mají podle předběžné dohody získat ODS, Volba pro město a Nestraníci. „Snažíme se, aby na našem malém městě byly zapojeny všechny subjekty, které se dostaly do městského zastupitelstva,“ vysvětluje končící starosta víc než pětitisícového Chlumce. Jeho lidovci skončili ve volbách druzí za vítěznými Nezávislými.

Ty vedl do voleb Vladan Kárník, který má stanout v čele radnice. „Rádi bychom tvořili město pro všechny generace, příjemné, útulné. Chceme, aby se Chlumec dál rozvíjel a abychom ho dál trochu povznesli,“ nastiňuje budoucí plány dosavadní neuvolněný starosta, který učí na chlumecké základní škole matematiku a tělocvik. Uvažuje tak o rekonstrukci Říhova domu na denní stacionář, opravách a zkapacitnění školy a školky. „Vizí a plánů je spoustu, záleží na tom, na co budeme mít peníze,“ připomíná 45letý Vladan Kárník.

Vše ale potvrdí zřejmě až čtvrteční jednání. Tam by se mělo dohodnout i jmenovité obsazení rady. „Mým cílem je být v radě města, protože jsem rozpracoval řadu projektů, které je potřeba dotáhnout do konce,“ připomíná Miroslav Uchytil. Ten by se mohl stát místostarostou. Ustavující zastupitelstvo by mělo být v Chlumci nad Cidlinou v polovině října.

Starostou už 28 let

V čele nedalekého Nového Bydžova by měl pak zůstat Pavel Louda. „Zatím to vypadá, že koalice bude kopírovat z velké části minulé složení zastupitelstva. Starostou bych zůstal zřejmě já. Jednání probíhají, zatím jsem kandidátem já,“ potvrdil Deníku 63letý Pavel Louda, který stojí v čele města už 28 let. Jeho ODS byla ve volbách druhá za vítězným hnutím ANO.

Pavel Louda, starosta Nového BydžovaZdroj: Deník/Jiří Fremuth

Nový Bydžov (celkem 25 zastupitelů)

Volební účast – 40%

1. ANO 2011 23,8% (7 zastupitelů)

2. ODS 20,2 (5)

3. Volba pro město 16,6 (4)4. Nezávislí 15,4 (4)

5. Bydžováci s TOP 11,8 (3)

6. Svobodní 7,1 (1)

7. ČSSD 5,6 (1)

„Situace je taková, že se tady už minimálně dvě poslední volební období spojily čtyři strany a my nejsme jedna z nich. Tyto čtyři strany teď budou mít 16 zastupitelů a postavily nás před hotovou věc. Tedy že buďto povedou město bez nás, nebo nám nabídli v rámci dobrých vztahů jedno křeslo radního,“ konstatuje lídr novobydžovského ANO a současný radní města Vratislav Smutný. „Spolupracujeme spolu, někdy to trochu skřípe, ale rozumní lidé vždy najdou společnou řeč a všechno je v zájmu našich občanů,“ popisuje situaci ve městě Vratislav Smutný. Přiznává, že vítězství jeho hnutí ho trochu překvapilo: „Myslím si, že na naše vítězství mělo největší vliv, že lidé jsou nespokojení a mají strach z budoucnosti. Předpokládali jsme, že budeme třetí, nebo čtvrtí.“

Podle vznikající dohody se tak v Novém Bydžově rodí stejná koalice, která město řídila i poslední čtyři roky. Kromě Babišova hnutí by jí měly tvořit ODS, Bydžováci společně s TOPkou, Nezávislí a Volby pro město. Vše by mělo potvrdit ustavující zastupitelstvo, které bude v polovině října.