Netrvá proto na tom, že by se jako lídryně vítězné strany měla stát primátorkou: „Situace je obdobná, jako před čtyřmi lety. Samozřejmě jsem ochotná z tohoto postu ustoupit, nelpím na tom. Zatím bych ale moc nespěchala, chtěla bych si popovídat se všemi v klidu. Program máme všichni víceméně podobný, tam nejsou nějaké velké neshody.“

Jako jediná má za sebou dvě jednání ODS. „Co se týká hnutí ANO, považovali jsme za slušné přijít a vyslechnout si jejich postoj,“ vysvětluje Miroslav Hloušek, lídr občanských demokratů a potvrzuje, že ANO je ochotné post primátora oželet: „Vyslechli jsme to, bereme to jako nějakou nabídku. Jde o to, že jsme demokratickou stranou a to, co jsme si vyslechli na obou jednáních, tak to předneseme v pondělí na oblastní radě. Ta rozhodne, co je nám bližší, a co je životaschopnější pro řízení města.“

Oba dosavadní partneři v čele města by měli dohromady 18 zastupitelů, tedy o jednoho méně, než je potřeba k nejtěsnější většině. „Pokud bude ODS ochotné jít s námi do koalice, případně společně přizveme někoho, kdo s námi bude ochotný spolupracovat,“ říká Jana Šandová. Jenže v úvahu připadá jen SPD a s tou odmítá spolupráci ODS. Zbývající čtyři strany a hnutí vylučují koalici s ANO.

Na druhou schůzku sezval Hradecký demokratický klub ODS, Piráty, Rozvíjíme Hradec a Změnu pro Hradec. Dohromady mají 21 mandátů. „Mám pocit, že je nějaká základní ochota se bavit, možná se domluvit. Upřímně všichni si jsou vědomí, že těch variant není mnoho,“ připomíná realitu volebního výsledku kandidátka na primátora za HDK Pavlína Springerová, která říká, že je logické, aby usilovala o primátorské křeslo. „Určitě je to pro nás varianta, se kterou budeme vstupovat do vyjednávání. Je to logické z hlediska výsledku, kdy jsme první na pásce z demokratů a nepopulistů,“ říká Pavlína Springerová.

Schůzka širší koalice přitom měla jasnější obrysy. „Výsledkem bylo, že jsme si řekli, že chceme jednat o koalici. Ve čtvrtek večer se setkáme, to bude první vážné jednání,“ říká za Piráty Pavel Vrbický. Průběh schůzky potvrzuje i Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení): „Pro nás jiná varianta neexistuje než širší koalice demokratických stran.“

Možnosti obou stran vidí jako vyrovnané politolog Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity: "Šance HDK a TOP 09 na vedení města jsou velmi slušné. Na druhou stranu ANO jako vítěz voleb má samozřejmě také důstojnou vyjednávací pozici, jelikož v případě sestavování koalice se bude moci opřít o menší počet koaličních partnerů a díky tomu může nabídnout případným koaličním partnerům například větší počet křesel v radě města, což může být pro politické strany lákavé. Určitě zajímavý by byl i tah, kdyby se hnutí ANO vzdalo primátorského křesla, nabídlo ho koaličnímu partnerovi a samo se spokojilo pouze s náměstky. To ostatně už udělalo v tomto končícím volebním období,“ připomíná Milan Školník. Jasněji bude v pondělí večer po jednání oblastní rady ODS a čtvrtečním jednání pod vedením HDK.