Budoucí primátorka Pavlína Springerová se má podle dohody pětikoalice starat o školství, krizové řízení, bezpečnost, mezinárodní vztahy a agendu komisí místní samosprávy. „Chtěla bych zlepšit situaci ve školství, v poslední době se objevily nespokojené reakce učitelů a ředitelů škol. To je velmi komplexní téma, které bych chtěla prioritně řešit,“ říká Pavlína Springerová, která by chtěla také zlepši spolupráci s komisemi místních samospráv. Ty považuje partnera města.

Každá ze stran koalice pak má mít po jednom náměstkovi. První náměstek, současný ředitel hradecké městské policie Miroslav Hloušek, má mít na starosti ekonomiku města, rozpočet, městské organizace a také dopravu a sport. „Co se týká dopravy, je potřeba toto téma uchopit koncepčně a vedle dopravy v pohybu řešit i parkování hlavně na sídlištích. Tam budeme muset počet vozidel regulovat. Je potřeba vytvořit ucelenou koncepci parkování,“ uvedl Hloušek, který by také mimo jiné rád zlepšil podmínky pro rekreační sportování v Hradci Králové.

Primátorkou Hradce se zřejmě stane Springerová, vítězné ANO míří do opozice

Volební lídr Pirátů Pavel Vrbický se má starat o sociální oblast, bytovou politiku města, IT a digitalizaci. „Zaměřím se na to, na čem poslední čtyři roky pracuji, a to je dostupné bydlení a sociální oblast. V programu jsme také slibovali zkrášlování veřejného prostoru, takže mám na starosti koncepci veřejného prostranství. V digitalizaci bych rád nastolil přátelské prostředí, aby se lidé mohli rychle zorientovat a podat si snadno například nějakou žádost a aby pro ně byly výstupy z magistrátu přehledné a jasné,“ řekl dosavadní zastupitel a profesí technicko-obchodní poradce ve strojírenství.

Investice jako vizitka města

Investice, tedy oblast města, na které si vylámali zuby poslední dva náměstci primátora, bude řídit dosavadní hradecký zastupitel Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení). Ten si dobře uvědomuje, o jak citlivou gesci se jedná. „Domluvili jsme se, že bude potřeba postupovat v co nejširší shodě, hlavně u problematických projektů. Rozhodně se tomu budu věnovat tak, abych měl lepší výsledky než moji předchůdci,“ předeslal nynější předseda spolku, který se podílí na výstavbě a provozu skanzenu v Krňovicích.

Na starosti bude mít také územní plán, urbanismus a architekturu a památkovou péči. „U nových investic se musíme domluvit na prioritě. Ale rozhodně by měly být architektonickou vizitkou města, takže bych chtěl dělat víc architektonických soutěží. Nové stavby by také měly být nízkoenergetické a udržitelné,“ doplnil Záruba, který vidí vzor pro Hradec třeba v nedaleké Litomyšli.

Šanci má v Hradci širší koalice i ANO, myslí si politolog Milan Školník

Kulturu a cestovní trh bude mít na starosti Ilona Dvořáková (Rozvíjíme Hradec). Ta chce rozhýbat hradeckou kulturu a dostat ji více na veřejná prostranství. „V každém případě bych chtěla zavést pravidelnou komunikaci s pořadateli kulturních akcí, propojit je a vnímat jejich názory. Je třeba oživit kulturní projekty v ulicích a v parcích města, aby Hradec Králové opět ožil,“ podotkla dosavadní marketingová manažerka, moderátorka a publicistka. Město by podle ní mělo kvalitně nastavit podmínky podpory kultury a mělo by pomáhat i menším akcím.

Rozvoj města, životní prostředí, dotace a energetika budou v gesci 45letého krajinného inženýra a odborníka na životní prostředí a energetiku Lukáše Řádka (HDK/TOP 09).

Poslední hádankou tak zůstávají jména pětice radních. V radě města jich bude celkem 11 a šest z nich budou primátorka a její náměstci. „Zbývá pět, budou všichni neuvolnění a bez gesce. Jména radních známe, ale tento týden budou probíhat schvalovací procesy ve všech subjektech, takže je pak zveřejníme společně,“ vysvětlila Pavlína Springerová. Žádné společné jednání už pětikoalice nechystá a koaliční smlouvu má podepsat příští pondělí dopoledne. Už odpoledne se pak poprvé sejde nové zastupitelstvo, které by mělo volit vedení města.