Přitom vše se zdálo být dojednané a pětikoalice v neděli zveřejnila jména primátorky, pětice náměstků i oblastí, které by měli mít na starosti. ODS teď chce o gescích znovu jednat. „Hradecký magistrát je tradičně dělen do gescí podle určitého schématu. Toto schéma nyní rozebrat na prvočinitele a rozdělit si je jen podle toho, co koho zajímá nebo baví, pokládám za risk a hazard, který si nemůžeme dovolit,“ překvapivě uvedl v úterý večer volební lídr hradeckých občanských demokratů Miroslav Hloušek.

Byli na všech jednáních

Kandidátka pětikoalice na primátorku Pavlína Springerová (HDK/TOP 09) řekla, že se o požadavku ODS dozvěděla z médií. „Zástupci ODS byli na všech jednáních, kde se postupně formulovaly gesce na základě domluvených kritérií. To, co dlouhodobě kritizovali, bylo oddělení investic a rozvoje, což byla shodou okolností věc, kterou jsme s nimi v úterý odpoledne debatovali a našli jsme řešení,“ konstatovala.

Podle původní dohody měl mít rozvoj města na starosti Lukáš Řádek (HDK/TOP 09) a investice Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení). Nová primátorka měla mít pět náměstků, po jednom z každého koaličního subjektu. Současný primátor měl o náměstka méně. „Je potřeba si sednout ke stolu a v klidu o těch věcech jednat,“ poznamenala Springerová.

Hradec zná jména pěti náměstků, investice bude mít na starosti Záruba

Jednat chtějí dál i občanští demokraté. „ODS je připravena pokračovat v současném vyjednávání a přináší vlastní návrh rozvržení gescí založených na stávající struktuře vedení města i celého magistrátu. Pomůže nejen rychlejšímu, ale i levnějšímu a snadnějšímu uvedení nových náměstků do jejich gescí. Nechceme bořit, jde nám o funkční magistrát,“ řekl Hloušek s tím, že by ODS chtěla gesce rozvoje a investic spojit pod jednoho náměstka.

Pětikoalice HDK s TOP 09, ODS, Pirátů, Rozvíjíme Hradec a Změny pro Hradec a Zelených by měla v 37členném zastupitelstvu většinu 21 křesel.

Můžou mít primátora

ODS teď ale nevylučuje možnost, že by v příštích čtyřech letech vládla spolu vítězným ANO. To jí hned po volbách nabídlo místo primátora. „Možná náš návrh ohledně rozdělení gescí nenajde u partnerů pochopení, ale i na tuto možnost jsme připraveni. S vědomím současné těžké celospolečenské situace a pod tlakem neústupnosti některých partnerů jednajících o koalici zvažujeme, že bychom namísto současného pětikoaličního modelu podpořili variantu široké koalice s hnutím ANO. Kromě širší a konsenzuálnější podpory v zastupitelstvu bychom mimo jiné mohli získat i další jména pro obsazení volených funkcí v čele města,“ uvedl předseda hradecké oblastní rady ODS Pavel Staněk, který vede vyjednávací tým občanských demokratů.

Stížnosti na volby. Nejvíce námitek se objevilo u Bohuslavic na Náchodsku

Vylepšení pozice

Pavlína Springerová to necítí jako tlak na vylepšení vyjednávací pozice ze strany ODS. „Myslím si, že pro vylepšení pozice by minimálně potřebovali mít vyjednané partnery, a to si myslím, že nemají,“ poznamenala.

ANO a ODS mají dohromady 18 mandátů. K většině potřebují minimálně ještě jednoho zastupitele. Jenže kromě ODS je s Babišovým hnutím v Hradci ochotný spolupracovat jen nováček v zastupitelstvu SPD. S ním ale lídr ODS Miroslav Hloušek spolupráci vylučoval. Člen vyjednávacího týmu ANO Denis Doksanský řekl, že koalice s SPD není na pořadu dne.

Podle Pirátů se jednání po třech týdnech vrátila o několik kroků zpět. „Já jim nerozumím, protože pan Vlasák (Oldřich Vlasák je za ODS ve vyjednávacím týmu, poznámka redakce) a pan Hloušek konkrétně doposud mluvili o 180 stupňů jinak,“ komentoval zvrat lídr Pirátů Pavel Vrbický. Podpis koaliční smlouvy dosud plánovala pětikoalice na dopoledne v pondělí 24. října. Ve stejný den odpoledne se sejde ustavující zastupitelstvo.