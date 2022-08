„V Hradci Králové, kde v 85 volebních okrscích budou občané města volit 37 zastupitelů, podalo své kandidátky 16 subjektů,“ potvrdil za hradecký magistrát Petr Vinklář. V historii svobodných voleb od roku 1990 je to vůbec nejvyšší počet. V posledních komunálních volbách šlo do boje o magistrát 13 stran a uskupení. Dosavadní rekord je z roku 2014, kdy jich bylo 15.

Poslední volby jasně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 11 mandátů v 37členném zastupitelstvu. Místní buňka se kvůli osobním animozitám rozpadla a nová postavila do čela krajskou zastupitelku Janu Šandovou. Politolog Milan Školník z Univerzity Hradec Králové označuje ANO jako firemní stranu, důležitá je podle něj pro voliče osoba Andreje Babiše. „ANO postavilo do čela paní Šandovou, která měla ještě před dvěma lety trvalý pobyt v obci Zdelov na Rychnovsku, když kandidovala do krajského zastupitelstva,“ připomíná Školník.

Před čtyřmi lety vedla ANO do voleb v Hradci Králové Monika Štayerová. Dnešní náměstkyni primátora najdeme na kandidátce hnutí až jako desítku, jejího kolegu a dalšího současného náměstka za ANO Pavla Marka pak na 12. místě. „Své šance vidím slabě. Když to nedopadne, tak se budu věnovat tomu, čemu jsem se věnoval předtím, tedy podnikání,“ krčí rameny náměstek pro správu majetku Marek.

Podle politologa Milana Školníka chybí současným vládnoucím stranám v čele kandidátek známé tváře. „Svědčí to o nějaké personální vyprázdněnosti. ODS měla v historii primátory Divíška a Vlasáka. Současného primátora Alexandra Hrábálka šoupne kvůli koaličním sporům na páté místo kandidátky a jako jedničku postaví současného ředitele hradecké městské policie, který dnes ani není v zastupitelstvu. To něco naznačuje,“ myslí si Školník. Současného náměstka pro investice Jiřího Bláhu z ODS pak najdeme až na 7. místě. Před čtyřmi lety ODS získala pět zastupitelů.

Naopak kontinuitu vidí Školník u stálice hradecké komunální politicky posledních let, u Hradeckého demokratického klubu (HDK): „Osobnosti můžeme vidět právě u HDK, které vede do voleb prorektorka Univerzity Hradec Králové Pavlína Springerová, současná zastupitelka města a kraje.“ Nejsilnější opoziční strana jde letos do voleb v koalici s TOP 09. „Ráda bych, aby město bylo znovu vedeno silnou, plně funkční, kompetentní a pracovitou koalicí,“ neodpustila si lídryně HDK Springerová rýpnutí do rozhádaného vedení města.

Další silnou opoziční stranu Piráty povede do voleb už podruhé poradce ve strojírenství Pavel Vrbický, Změnu pro Hradec a Zelené ekolog Adam Záruba, komunisty osvědčená Táňa Šormová a STAN logistik Luboš Hoker. Na samém konci kandidátky mají starostové jedno hodně zajímavé jméno – diplomata Martina Dvořáka, která stál v čele Hradce jako primátor v letech 1990 až 1998.

Z nových subjektů považuje za černého koně voleb Školník hnutí Rozvíjíme Hradec v čele s hradeckým senátorem Janem Holáskem. „Je to poměrně silná osobnost hradecké politiky. Asi chce vytěžit z poměrně slušného výsledku v senátních volbách v roce 2020,“ míní politolog. Právě hnutí politika, který byl v tomto volebním období zvolený do hradeckého zastupitelstva za HDK, je v kampani zatím asi nejviditelnější a po městě už rozvěsilo několik billboardů. Bez ambicí není ani nováček voleb Hradečtí kantoři a Nestraníci, které vede ředitel ZŠ Mandysova Jan Faltýnek.

Slušnou šanci překročit pětiprocentní hranici má podle hradeckého politologa i SPD. „V minulých volbách jim chyběl kousíček k tomu, aby se do zastupitelstva dostali. Letos se do voleb promítnou celostátní témata, jako je inflace nebo uprchlická krize, byť tématy těchto voleb by měly být komunální záležitosti,“ uzavírá Školník.

Kompletní kandidátky jednotlivých stran a hnutí mají být zveřejněné na konci tohoto týdne. Komunální politiky budou lidé volit 23. a 24. září.

Kdo kandiduje do hradeckého zastupitelstva (podle abecedy)



ANO 2011

Česká pirátská strana

Česká strana sociálně demokratická

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT - sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NKHRADEC ROZUMEM

Hradecký demokratický klub a TOP 09 s podporou Hradeckých patriotů a LES

HRADEČÁCI

Hradečtí kantoři a Nestraníci

Koalice pro Hradec

Komunistická strana Čech a Moravy

Občanská demokratická strana

ROMA LUMA

ROZVÍJÍME HRADEC - NOVÁ HRADECKÁ OBČANSKÁ KANDIDÁTKA

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Změna pro Hradec a Zelení