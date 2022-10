Volební formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou menších dvou stran skončila s odstupem za hnutím ANO na druhém místě. Šance HDK na vedení města jsou velmi slušné. Ta prvotní jednání signalizují snahu o širší koalici bez hnutí ANO a SPD.

Naopak, jaké trumfy může ANO využít v souboji o magistrát? Připomeňme, že s ODS už jednali.

ANO má jako vítěz voleb samozřejmě důstojnou vyjednávací pozici, jelikož v případě sestavování koalice se bude moci opřít o menší počet koaličních partnerů a díky tomu jim nabídnout například větší počet křesel v radě města, což může být pro politické strany lákavé. Určitě zajímavý je i tah, že ANO nelpí na primátorském křesle. Stejně se v uvozovkách spokojilo jen s náměstky primátora před čtyřmi lety.

Podařilo se hnutí ANO a SPD přesvědčit část voličů o tom, že letošní komunální volby byly referendem o vládě?

Nepochybně se ve výsledcích letošních komunálních a senátních voleb zrcadlil celostátní spor mezi vládou a opozicí. Především opoziční formace se snaží využít případné nespokojenosti lidí s tím, jak vláda řeší či spíše neřeší problémy. Ostatně viděli jsme to už ve volební kampani, kdy opoziční hnutí ANO a SPD slibovala voličům, že zase bude líp, či že zastaví zdražování. Tato strategie přinesla hnutí ANO v celé řadě měst vítězství a u SPD vstup do zastupitelstev.

Poslední dva roky, kdy byly v čele Hradce ANO a ODS, působily obě strany hodně rozhádaně. Přesto Babišovo hnutí o dva zastupitele posílilo a ODS zůstala na svých pěti zastupitelích.

Je velmi zajímavé, že všechny ty koaliční spory se u těchto stran příliš nepromítly do volebních výsledků. Přitom došlo k vypovězení koaliční spolupráce, krajské vedení ODS komentovalo velmi kriticky činnost svých hradeckých zastupitelů, v případě hnutí ANO dokonce došlo k rozpuštění hradecké buňky. Opět to může ukazovat na to, že voliči tyto volby spíše vnímali jako celostátní referendum.

Po 32 letech už nebudou v zastupitelstvu komunisté a lidovci, kteří byli součástí Koalice pro Hradec. Čím to?

Tyto dvě tradiční strany mohly doplatit na velký počet kandidujících subjektů, bylo jich celkem 15, kdy při tak velkém počtu může být problém překonat pětiprocentní hranici. Sledovat je ale třeba také výsledky průzkumů veřejného mínění, které dlouhodobě nejsou pro lidovce a komunisty příznivé.

Naopak pod čarou s 4,3 procenty hlasů skončila další nová formace Hradečtí kantoři a nestraníci. Zpočátku to vypadalo, že mají velmi slušně našlápnuto…

Otázkou je, zdali takto profesně zaměřené kandidátní listiny jsou pro voliče vůbec lákavé, když je ve městě potřeba řešit celou řadu problémů a nejen školství. I oni mohli doplatit na vysoký počet kandidátek. Své také mohlo hrát to, že voliči nemuseli příliš vědět, proč nějaká kandidátní listina složená hlavně z ředitelů a pedagogů vůbec kandiduje, když vedení města do základních škol pravidelně investovalo, a i kandidáti tohoto volebního uskupení to sami připouštěli. Chyběl tam tedy nějaký hlavní motiv, proč kantorům dát hlas. Nicméně i tak dopadli na získané hlasy o něco lépe než třeba sociální demokraté, kteří úplně propadli. Nebodovali ani Starostové a nezávislí, ačkoliv jsou ve vládě. V jejich případě se mohly do volebního výsledku promítnout korupční kauzy z poslední doby.