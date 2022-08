Vůbec nejstaršího kandidáta na zastupitele nabízí voličům ČSSD, která se po čtyřleté pauze snaží o návrat do hradecké komunální politiky. Je jím 92letý architekt Zdeněk Vašata na 14 místě kandidátky. Naopak s nejnižším možným věkem 18 let pak kandiduje hned pět mladých politiků, čtyři z nich pak mají v kolonce povolání zapsáno student.

Průměrný věk zájemce o křeslo v zastupitelstvu je bezmála 49 let. Kandidátů do 30 let je necelá desetina, naopak šedesát a více let je 27 procentům. Přesně dvě třetiny kandidátů jsou muži, třetina ženy.

Do zastupitelstva pak kandiduje hned pět z šesti polistopadových primátorů Hradce Králové - Martin Dvořák, Jan Doskočil, Oldřich Vlasák, Zdeněk Fink a Alexandr Hrabálek. V posledních komunálních volbách šlo do boje o magistrát 13 stran a uskupení a do zastupitelstva pak voliči poslali sedm z nich.