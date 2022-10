V čele Hradce Králové by měla poprvé v historii stanout žena, volební lídryně Hradeckého demokratického klubu, který kandidoval spolu s TOP 09, Pavlína Springerová. „Na jednání ve čtvrtek v noci jsme se posunuli v tom, že jsme projednali návrh koaliční smlouvy, kde je úplná shoda, byť tam byly nějaké drobné komentáře. Součástí koaliční smlouvy bude příloha, kde budou sepsané v základních rámcových bodech naše priority. Ty budou v detailu rozpracované v programovém prohlášení,“ komentovala poslední jednání prorektorka Univerzity Hradec Králové Pavlína Springerová.

Hradec Králové poprvé v historii povede žena. Primátorkou se má stát Pavlína Springerová. Bude mít pět náměstků, jednoho z každé strany pětikoalice.

Poslední schůzka trvala bezmála čtyři hodiny a končila před půlnocí v noci na pátek. „Bylo to hodně dlouhé a náročné jednání, ale v celkem přátelské atmosféře,“ komentoval schůzku za Piráty Pavel Vrbický. „Jsme hodně daleko, koaliční smlouva je připravená. Všechno by se mělo do zastupitelstva stihnout. Zatím jsme poměrně spokojení,“ dodal.

Devítidenní prodlevu mezi posledními dvěma schůzkami pětikoalice vyplnila i dvoustranná jednání. „Například jsme měli velké jednání s ODS, kde jsme si upřesňovali naše pohledy na program,“ popsal Vrbický.

Pět náměstků

V tuto chvíli je tedy jasné, že za pětikoalici, která má v 37členném zastupitelstvu většinu 21 křesel, bude kandidovat na primátorku Pavlína Springerová. Podle rodící se dohody bude mít pět náměstků, jednoho z každé strany pětikoalice.

Složení nového zastupitelstva



ANO 13 zastupitelů

HDK a TOP 09 7

ODS 5

Česká pirátská strana 4

Rozvíjíme Hradec 3

SPD 3

Změna pro Hradec a Zelení 2

Velmi pravděpodobné je, že prvním náměstkem bude jednička volební kandidátky ODS Miroslav Hloušek, který to nepřímo potvrdil. „Jsme stranou, která získala z pětikoalice druhý nejvyšší podíl mandátů, tak je předpoklad, že bychom na tuto pozici měli mít nárok,“ připustil současný šéf hradecké městské policie Hloušek. Za Změnu pro Hradec a Zelené by se mohl stát novým náměstkem primátorky Adam Záruba.

Jména náměstků ale zatím koalice nezveřejnila, stejně jako konkrétní oblasti, kterým by se měli věnovat. „Neshoda je na jedné gesci a pojí se to i se jménem náměstka. Zájem mají dvě strany, na tom se musíme domluvit. Varianty řešení jsou různé a může to ovlivnit i ostatní gesce. Až budeme mít vyřešeno, vše zveřejníme,“ řekla Springerová.

Bez ANO. V Hradci se schyluje k širší koalici pěti stran

Podle informací Deníku usilují o stejnou oblast právě HDK a nováček v zastupitelstvu hnutí Rozvíjíme Hradec vedené hradeckým senátorem Janem Holáskem. Tento spor by se měl podle Springerové vyřešit do začátku příštího týdne.

V novém zastupitelstvu bude sedm subjektů. Vítězné ANO s 13 křesly míří společně s nováčkem SPD (3 zastupitelé) do opozice.

Už dříve se pětikoalice dohodla na tom, že rada města bude mít 11 členů a křesla si rozdělí jednotlivé strany a hnutí podle výsledku voleb. Po třech radních budou mít HDK s TOP 09 a ODS, dva Piráti a hnutí Rozvíjíme Hradec a jednoho radního bere Změna pro Hradec a Zelení.

Ustavující zastupitelstvo, kde by se mělo volit nové vedení města, se sejde v pondělí 24. října od 16 hodin. Původně to mělo být o šest dní dříve. „Na základě žádosti několika politických stran, hnutí a koalic, které po zářijových komunálních volbách v Hradci Králové zasednou v novém zastupitelstvu, došlo k posunu termínu jeho prvního zasedání,“ uvedla mluvčí města Kateřina Rohlíčková.