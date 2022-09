"Šli jsme do toho s tím, abychom obhájili těch 11 zastupitelů a nakonec jsem moc ráda, že nám tam naskákaly ty mandáty navíc. Ukázalo se, že nám naši voliči věří, že ta koalice, která tady byla v minulosti není tak špatná. Té důvěry si moc vážím,“ radovala se ve štábu hnutí jednička kandidátky 38letá Jana Šandová.

PODÍVEJTE SE: Tohle jsou noví zastupitelé Hradce Králové

Polovina z nově zvolených zastupitelů ANO usedne do zastupitelských lavic poprvé. "Mohla nám pomoci i ta obměna, protože jsme chtěli přinést nový vítr, kandidátku jsme chtěli nějakým způsobem občerstvit, ale samozřejmě vnímám i náladu ve společnosti, co se týká celostátní politiky. To nám také mohlo pomoci," myslí si zdravotnice a krajská zastupitelka Jana Šandová.

Poražení voleb: V Hradci poprvé od revoluce neuspěli komunisté

Teď její tým čeká tvrdé vyjednávání o koalici. Volby sice ANO v Hradci vyhrálo, ale hned čtyři ze sedmi stran daly jasně dopředu jasně najevo, že s Babišovým hnutím do koalice nepůjdou.