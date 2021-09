Obrovským mezinárodním selháním je podle Petra Fialy (Spolu) aktuálně situace v Afghánistánu, kde překvapivě rychle po vyklizení amerických pozic převzalo moc hnutí Tálibán. Premiér Andrej Babiš (ANO) slibuje, že do Česka nevpustí žádné ilegální migranty. „Paradoxně v tuhle chvíli souhlasím s panem premiérem,“ řekl Ivan Bartoš (Piráti + STAN). Slova všech tří šéfů stran, které mají v říjnových volbách do sněmovny největší šanci na vítězství, zazněla dnes na jejich debatě, kterou již podruhé uspořádal Deník. Série těchto virtuálních setkání bude pokračovat až do voleb.

Migranty zde nechtějí ani občané. V anketě Deníku odpovědělo 5150 lidí s jasným výsledkem. Plných 67 procent říká, že by ČR neměla přijmout žádné afghánské uprchlíky, 18 procent soudí, že v počtu desítek, maximálně stovek, by přijít mohli a 15 procent je přesvědčeno, že bychom měli poskytnout ochranu všem, kteří o to požádají.

Raději nikoho

Co na tento vzkaz Andreji Babišovi, Ivanu Bartošovi a Petru Fialovi říká orientalista a premiérův poradce Petr Pelikán? „Čekal bych těch záporných odpovědí i víc, hlasoval bych stejně.“ Hovoří tak jako člověk, který zná poměry Blízkého a Středního východu jako málokdo, jazyky studoval na univerzitách v Tunisku a Afghánistánu, islám v Egyptě, Súdánu a Íránu. Proč by ČR podle něj neměla Afgháncům prchajícím před Tálibánem poskytnout azyl?

„Jejich kultura a způsob života jsou natolik odlišné, že mám obavy o možnost úspěšné integrace,“ míní. Češi jsou ovšem k běžencům ostražití, ať přicházejí odkudkoli. Ve velkém dotazníku Deníku z 13 300 respondentů 63 procent odpovědělo, že ČR by dobrovolně neměla přijímat ani část uprchlíků, kteří odkudkoliv míří do EU z politických důvodů nebo prchají před válkou.

Překážky integrace

Jak Pelikán upozorňuje, mezinárodní právní úpravy říkají, že uprchlíci by po odchodu ze své vlasti měli zůstat v první bezpečné zemi, ba dokonce ve své vlastní, pokud tam existuje nějaká bezpečnostní zóna. „To o Afghánistánu platilo donedávna, kdy v něm byla přítomna vojska NATO, jež všem potřebným mohla poskytnout ochranu. Přesto přicházelo do Evropy obrovské množství lidí, kteří dostávají azyl. Ve světě je nyní několik milionů Afghánců a mnozí někde uvízli, ačkoliv chtěli jít dál, především do Evropy. Jakmile řekneme, že Afghánce bereme, máme je tu všechny. A to se nedá zvládnout,“ uvedl Pelikán.

Zdroj: DeníkDodává, že Afghánci, kteří k nám přišli studovat v 80. letech minulého století, se dobře integrovali, naučili se česky, do velké míry se asimilovali, protože tehdy neměli ani jinou možnost. „Ti, kteří dorazili v posledních letech, mají tendenci uzavírat se do své, nebo arabské komunity. Jsou stále více navázáni na příbuzné mimo ČR, což hodně brání jejich začlenění do většinové společnosti,“ soudí.

Čtvrtina lidí si myslí, že by měl být jejich počet omezen na 200 až tisíc osob ročně. Všichni kandidáti na premiéra odmítají nelegální migraci a také kvóty, jimiž by Evropská unie určovala svým členům, kolik uprchlíků musí přijmout.