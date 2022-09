V roce 1928 se lidé na Škroupův dům složili ve veřejné sbírce jako hold místnímu rodákovi. Jenže dnes je spíš pro ostudu. Rozbitá okna, oprýskaná omítka, rezaté zábradlí. Budova je prázdná už desítky let. „Vidíte, jak je to zchátralé. Je to škoda. Kdoví, kdy se opraví, teď jsou peníze potřeba jinde,“ uvažuje paní Lenka, která v sousedním parčíků venčí psa. Přitom budova působí v jinak hezky upravené obci jako pěst na oko. Kolem vedou opravené silnice a chodníky, naproti si hrají děti na hřišti.

Škroupův dům obec je opuštěný od konce osmdesátých let, kdy obec nechala opravit propadlou střechu. „Budova je v nehezkém stavu už dlouho. Na druhou stranu je zakonzervovaná, je izolovaný od zemní vlhkosti a neteče tam,“ říká osický starosta Stanislav Bydžovský. Vesnice, která má dnes víc než 500 obyvatel, neměla na rekonstrukci peníze a tak se před čtyřmi lety dohodla s krajem na bezplatném převodu. Optimistická verze časového harmonogramu počítala se začátkem prací před dvěma lety. „Mimo jiní přípravy protáhly schvalovací procesy při získávání stavebního povolení,“ říká dnes náměstek hejtmana pro dopravu a majetek kraje Václav Řehoř. Jenže součástí darovací smlouvy je i podmínka, že hejtmanství začne s opravou do pěti let. „Potenciálně uvidíme, jestli to do té doby začneme dělat, nebo jestli budeme jednat s obcí o prodloužení termínu,“ připouští posunutí zahájení prací Václav Řehoř.

„Nechci hodnotit, jak kraj postupuje rychle. To víte, že bychom byli rádi, kdyby rekonstrukce byla v dohlednu. Převod na kraj byl pro obec hodně důležitý krok, protože bychom vůbec neměli prostředky na tak velkou akci,“ konstatuje osický starosta Stanislav Bydžovský.

O budovu Škroupova dobu se už delší dobu zajímá Dobré divadlo z Hradce Králové. Nezisková organizace pořádá kulturní akce právě v Hradci a také v Litomyšli. „Už třetím rokem s krajem jednáme o tom, že bychom tam provozovali centrum národního obrození, ale zatím jsme se ničeho nedobrali. Budovu bychom chtěli využít jako prostředek pro interaktivní vzdělávání o době národního obrození pro děti,“ říká ředitel Dobrého divadla Tomáš Langr. Ten si umí představit, že by Škroupův dům sloužil i pro pořádání koncertů, nebo pro divadelní představení.



Paní Lenka žije v Osicích už třicet let. Podle ní je jeho současný stav ostuda a mohl by sloužit lidem z obce: „Dalo by se z toho udělat nějaké kulturní středisko, nebo něco pro děti. Nebo by mohl sloužit důchodcům, je jich tady hodně a nemají se kde scházet.“



Součástí projektu na rekonstrukci budovy je i kavárna. „Každá vesnice by měla mít kostel, školu a hospodu. To poslední nám tady chybí. Škroupák má sál, mohly by tam být třeba zábavy a obecní, nebo školní ples. Jenže otázka je, jestli by se hospoda uživila,“ myslí si senior Václav.

Současný radní kraje pro investice Pavel Bulíček přiznává, že projekt není na pořadu dne: „Jsme si vědomi toho, že jsme se zavázali k nějakým termínům a ty budeme případně projednávat se starostou Osic. Důležité je, aby budova měla smysluplné využití. O tom, jak pokračovat, bude rozhodovat rada kraje. Samozřejmě musíme myslet i na to, že to bude stát nemalé prostředky a případně se pokusit najít vhodný dotační titul.“

Kraj bude možné využití Škroupova domu teprve hledat. Připravuje otevřenou výzvu na jeho využití. „Do ní se se svými projekty budou moci přihlásit obecní samosprávy, místní akční skupiny či neziskové organizace a další. Poté, co padne rozhodnutí o využití této památky, rozhodne vedení kraje o případné investici,“ vysvětluje mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Komentář: Škroupův dům je symbol, který si zaslouží smysluplné využití



Škroupův dům v Osicích je tak trochu pro ostudu a trochu pro zlost. Desítky let chátrá, ale zdá se, že problém není jen v rekonstrukci budovy. Další oříšek je i smysluplné využití budovy. Na druhou stranu, vše není jen o penězích. Hudbu k písni, která se stala státní hymnou, napsal na slova Josefa Kajetána Tyla osický rodák František Škroup v době, kdy obrozenci křísili český národ. Nad pódiem v sálu Škroupova domu to připomíná oprýskaný nápis „Kde domov můj“. A to, že, jsou hodnoty, jako je národ, připomíná i samotný Škroupův dům. Upřímně, žádná perla architektury stavba z roku 1928 prostě není. Ale postavili ho naši předci, kteří Československo vybudovali a na to nesmíme zapomínat. A podle toho se musí najít i jeho budoucí využití.

Po rekonstrukci má provoz Škroupova domu platit právě hejtmanství. „Máme předpokládanou spotřebu energií, ale při dnešních cenách energií je těžké odhadnout, jaké budou náklady na provoz budovy za rok, nebo za dva,“ připomíná ekonomickou realitu radní Václav Řehoř.

Osice si při převodu budovy ve smlouvě podchytily bezplatné užívání budovy se sálem. „S krajem máme dohodu, že by Škroupův dům obec využila bezplatně několikrát do roka třeba na plesy, koncerty, nebo na výstavy,“ připomíná osický starosta Stanislav Bydžovský. Projekt kraje počítá s rozšířením budovy a její součástí by měla být i kavárna.

Místo pomníku stavěli kulturní dům



Zdroj: Reprofoto DeníkŠkroupův dům byl postavený v roce 1928 jako hold osickému rodákovi Františku Škroupovi. Autor hudby k písni Kde domov můj, která se později stala českou hymnou, se ve vesnici na Hradecku narodil v roce 1801 do rodiny místního učitele.Vlastenci původně chtěli ve veřejné sbírce sebrat peníze na pomník skladatele a dirigenta, jenže prostředků se sešlo tolik, že se za ně nakonec postavil kulturní dům, který se slavnostně otevřel k desátému výroční vzniku Československa.Budovu se sálem a jevištěm sloužila místnímu divadelnímu a vzdělávacímu spolku Škroup do roku 1951. Do roku 1966 zde bylo kino. Následně sál využívala místní škola jako tělocvičnu a pravidelně se zde konaly oslavy Škroupovy Osice. Budova postupně chátrala a přestala být využívaná. V roce 1988 musela být opravena střecha. Sídlila zde také místní knihovna nebo pošta. Poslední desítky let stavba, která není památkově chráněná, chátrá.Osice jsou vesnice zhruba s 550 obyvateli ležící 15 kilometrů jihozápadně od Hradce Králové. Skládá se ze tří místních částí – Osic, Trávníku a Polizy. Osice mají mateřskou a základní školu a obchod. Najdeme zde barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo faru s pamětní síní Františka Škroupa.