PRAKTICKÁ SESTRA (BRATR) Jsme Domov důchodců se zvláštním režimem poskytující péči seniorům s chronickým duševním onemocněním, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby. To, že je někdo závislý na pomoci neznamená, že ztrácí svou důstojnost a naším největším úkolem je, aby se u nás klienti cítili bezpečně, důstojně, zůstali sami sebou a věděli, že se na nás mohou s důvěrou obrátit. Hlavní činnosti vykonávané práce: o poskytování komplexní základní nebo specializované ošetřovatelské péče o výkon práce je zaměřen především na odborné sesterské činnosti (převazy, podávání léků, ordinace lékaře apod.) o komunikace a jednání s lidmi, týmová spolupráce Požadavky: o ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou - obor všeobecná nebo praktická sestra o občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce o zdravotní způsobilost o uživatelská znalost práce na počítači, profesionální přístup k práci o očkování proti hepatitidě typu B výhodou o empatie, pracovitost Další informace: o úvazek plný, částečný o pracovní doba - nepřetržitý směnný provoz, směny 12 hodin o plat dle platových tabulek a odborné praxe: ? praktická sestra 9. platová třída, základní plat podle započtené praxe od 30 090 Kč do 42 440 + příplatek za noční, svátky a víkendy o osobní příplatek: po zkušební době a dle pracovního výkonu o nástup možný od 1. 5. 2024 nebo po dohodě na dobu neurčitou Povinnosti k žádosti jsou: o strukturovaný životopis o uvést jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní a další kontakt na žadatele o pracovní pozici Požadované doklady zasílejte na email: petr.kosar@doduce.cz, nebo doručte osobně či poštou na adresu: Domov důchodců Černožice, Revoluční 84, 503 04 Černožice. Informace k podání žádosti: 495 705 212, 601 369 608, pan Kosař Petr - personalista, mzdový účetní Informace k nabízené pracovní pozici: 606 630 609 Alena Špetlová, vedoucí úseku zdravotních služeb. Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR") o ochraně osobních údajů souhlas k jejich zpracování. Benefity: - mooderní pracovní zázemí, přátelský kolektiv - odměny, školení - dovolená 5 týdnů + dodatková dovolená - závodní stravování ve vlastním stravovacím zařízení - příspěvek z FKSP 30 090 Kč

Detail nabízené práce