První letošní premiérou Klicperova divadla bude nová hra Davida Drábka Brokolice na Marsu v jeho vlastní režii. Drábek se do hradeckého divadla vrací po sedmi letech. V hlavní roli se představí oblíbená herečka Pavla Tomicová a diváci se mohou těšit i na její dceru Anežku Malou. Ta nazpívala i titulní píseň inscenace.

Oblékaná zkouška Brokolice na Marsu. Autorkou kostýmů je výtvarnice Sylva Zimula Hanáková. | Foto: Klicperovo divadlo Hradec Králové

Brokolice na Marsu je závěrem trilogie, která započala hrou Jedlíci čokolády a jejíž příběh pokračoval ve Velké mořské víle. „Nápad napsat třetí díl Jedlíkům a Víle vyprovokoval jeden malý chlapeček, který za mnou po představení přišel do lože. Trochu mi připomínal mě, když jsem byl malý. Měl brýle a jakousi drobnou něžnou nadváhu a řekl: Co třetí díl, pane Drábku? A já řekl, že třetí díl bude,“ říká v tiskové zprávě autor a režisér David Drábek.

Drábek ale z Hradce odešel a myslel si, že jeho slib zůstane nesplněný. „Ale nakonec se to nějak sešlo a bylo umožněno, abychom dokončili trilogii, která je pro mě srdcová,“ dodává Drábek. V rozhovoru pro Klicperovo divadlo prozradil, že se do Hradce Králové vrací po sedmi letech.

Drábek se díky nové hře vrací nejen do Hradce, ale i do rodného domu sester Rózy, Heleny a Valérie. V jejich světě uplynulo 20 let, některé postavy jsou pryč, jiné přibyly, a příběh započatý v Jedlících čokolády a Velké mořské víle se definitivně uzavírá. Hrdinové nejnovější hry za každé situace bojují proti osudu humorem a výjimečnou energií. „Všichni hrdinové z prvních dvou dílů výrazně zestárli. A celé je to nádherné a těžké, proto vším prostupuje nostalgie. Je to takové silné loučení. S postavami i trilogií. Ale neostrouhá ani divák, který předchozí díly neviděl,” podotýká Drábek.

V hlavních rolích manželského páru Rózy a Ludvíka excelují Pavla Tomicová a Jiří Zapletal. Jejich věrného společníka Jana ztvární Jan Vápeník. Diváci se mohou těšit i na nové tváře, například v roli Anežky, dcery Rózy a Ludvíka, debutuje na profesionální scéně Anežka Malá, dcera Pavly Tomicové, která rovněž nazpívala ústřední píseň inscenace s názvem Zásvětí. Diváci ale nepřijdou ani o známé tváře z Jedlíků čokolády a Velké mořské víly, herci se připojí alespoň ze záznamu. V inscenaci se tak objeví tvář i hlas Jiřího Lábuse.

Titulní píseň inscenace nazpívala Anežka Malá:

Zdroj: Youtube

Dramaturgyně Markéta Nekolová doplňuje, že vrátit se potřetí k oblíbeným postavám je pro literaturu a film běžná věc, na divadle se to však nestává. „Důvodů to nejspíš mívá více. Herecký soubor se příliš proměňuje, je příliš riskantní vsadit na to, že diváci viděli předchozí díly a prostě se to nedělá.“

Brokolice na Marsu je podle dramaturga Martina Satoranského plná třeskutého a bláznivého humoru, který prostupuje velmi vážné, až tísnivé téma. „Smyslem ale není se vysmát stárnutí, nemocem a odcházení, ale naopak toto téma zvednout, podívat se mu směle, s vtipem a grácií do tváře a předat zprávu, že není třeba se ničeho bát, že život může být plný a radostný v každém okamžiku,” dodává

Hudbu do inscenace složil již tradičně Darek Král, scénu navrhl Jakub Kopecký, kostýmy pak Sylva Zimula Hanáková. Text písně Zásvětí napsal Tomáš Belko. S choreografií soubojů pomáhal Petr Nůsek. Dramaturgy inscenace jsou Markéta Nekolová a Martin Satoranský.

Premiéru hry Brokolice na Marsu Klicperovo divadlo uvede v sobotu 2. března od 19 hodin na hlavní scéně. Veřejná generálka se koná v pátek 1. března od 10.30 hodin.

Děj Brokolice na Marsu Róza a Ludvík stále žijí v rodném domě tří sester z předchozích dílů. Valerie je po smrti, Helena se přestěhovala se svým novým manželem Adamem a dětmi do Austrálie. Jan se nastěhoval k Ludvíkovi a Róze, stejně jako několik dalších starších lidí, neboť rodný dům se proměnil v geriatrické centrum. Ludvík neustále vymýšlí nové a nové hry, aby svým kamarádům zpříjemnil podzim života. Ale věci se začínají vymykat z rukou. S Ludvíkem se něco podivného děje a jeho žena, dcera i přátelé o něj mají čím dál větší strach. Realita přestává být reálná, vzpomínky se pomalu vytrácejí a naši hrdinové musí čelit možná poslední, ale určitě nejtěžší výzvě svého života.

S využitím tiskové zprávy

