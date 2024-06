V pátek 28. června se v rámci mezinárodního divadelního festivalu Regiony se do Hradce Králové vrací altpopoví Iggy Mayerov. Vystoupí v hudebním šapitó ve 21:30.

Iggy Mayerov | Foto: Jana Hronská

Iggy Mayerov, to jsou melancholické melodie, reverbem nasáklé kytary, výrazné synťákové linky, nekompromisní drum machine a texty o pomíjivosti vztahů a křehkosti duše.

„Moc se těšíme! Oba naše dosavadní koncerty v Hradci byly co do atmosféry jedny z těch nejlepších, které jsme odehráli, tak jsme zvědaví, jak dobré to bude letos, “ říká s nadšením kapela.

Čtveřice se poprvé zapsala do povědomí v roce 2019 singlem Ride. S ním se dostala až do finále soutěže Startér Radia Wave, píseň jim otevřela dveře i do dalších rádií. Jejich hudbu od té doby můžete pravidelně slyšet na Radio 1, Expres FM nebo slovenském Rádio FM.

Iggy Mayerov tvoří zpěvačka a kytaristka Tereza Dusilová, kytarista Michal Pilař, baskytarista Jakub Pilař a klávesista a hráč na syntezátory Martin Griner.

Zdroj: Youtube

Na podzim 2022 vydali své debutové album Millennial Cliché ve spolupráci s producentem Danielem Šubrtem. Stejnojmenný singl zařadilo rádio Expres FM mezi nejlepší popové písně roku 2022. Následuje spolupráce s Lazer Vikingem, držitelem ceny Anděl, se kterým kapela nahrála EP Lovesick. Texty čtveřice písniček odrážejí témata vztahů a každá nabízí jiný pohled – od vzrušení z nových začátku, přes strach ze samoty a touze zapadnout, až po uvědomění si vlastních hodnot a odvahu opustit zajeté vzorce. Součástí EP je i společný singl s Lazer Vikingem Givin’ You Up. Klip režiséra Petra Vlčka, inspirovaný filmy Wese Andersona a Karla Zemana, získal na YouTube přes 140 tisíc zhlédnutí.