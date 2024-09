Divadlo Drak vstupuje do své 66. sezóny

Na sezónu 2024/25 připravilo Divadlo Drak pro své diváky opravdu bohatý a pestrý program pro různé věkové kategorie malých i velkých návštěvníků. Kromě klasických tří premiér chystá speciální koprodukční projekt, dvě nové výstavy v galerii Labyrint, nebude chybět u oslav 800 let města Hradec Králové a vše vyvrcholí jubilejním třicátým ročníkem červnového festivalu REGIONY, shrnuje Divadlo Drak v tiskové zprávě.

Novou sezónu Divadlo Drak zahájilo zkoušením hned dvou inscenací. První premiérou sezóny bude inscenace Knoflíková válka podle stejnojmenné knihy Francouze Louise Pergauda v režii Šimona Spišáka pro diváky od osmi let. Paralelně s ní započaly přípravy koprodukčního projektu Sonety v režii Karla Kratochvíla, který vzniká ve spolupráci se společensky užitečným divadlem Krutý krtek a bude určen jen a výhradně do školních tříd středních škol. Třetím titulem v řadě pak bude mateřinka na motivy pohádky bratří Grimmů Čertova babička v režii Marka Bečky. Poslední premiéra sezóny patří autorskému projektu domácího tvůrčího tandemu Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíčka určenému pro mladé diváky od třinácti let s pracovním názvem Třetí místo.

Autorem divadelní adaptace Knoflíkové války je slovenský režisér Šimon Spišák z Nového divadla Nitra, který inscenaci připravuje ve spolupráci s dramaturgyní Draku Barborou Kamenickou Pokornou. Spišák se dlouhodobě věnuje tvorbě pro děti a mládež a s jeho práci se mohli v nedávné době diváci setkat v oceňované koprodukční inscenaci Draku a Bratislavského bábkového divadla Zapsaný spolek českých a slovenských loutkářů uvádí: Kašpárek a zbojník, který spolurežíroval s Jakubem Vašíčkem.

Novinka přenese na jeviště příběh klukovské války mezi dvěma vesnickými partami Loverňáků a Velraňáků odehrávající se na pozadí války skutečné. Zdánlivě nevinná dětská hra se tak stává jasnou metaforou reálného života. Knoflíková válka je určena divákům od osmi let a její premiéra je naplánovaná na 12. října 2024 na Hlavní scéně Divadla Drak.

Taktéž v říjnu 2024 proběhne premiéra unikátní inscenace pro jednoho herce a jednu figurínu Sonety. Tato divadelní one-man show představí aktualizovanou interpretaci Shakespearovy milostné poezie studentům středních škol, které navštíví přímo v jejich třídách. Loutkou a partnerem do dialogu bude herci Dominikovi Linkovi manekýn, figurína v životní velikosti, jak ji známe z výloh módních obchodů. Inscenace vzniká v koprodukci Divadla Drak a společensky užitečného divadla Krutý krtek. To si klade za cíl spojovat diváky s tématy, která sami řeší, která je obklopují a která se týkají jejich přítomnosti nebo nedávné minulosti. Krutý krtek také spojuje s netradičními zážitky ty, kteří nemají čas ani chuť jít do kamenného divadla. Proto se vydává za svými diváky po celé České republice.

22. února 2025 se uskuteční ve Studiu Divadla Drak premiéra loutkové inscenace na motivy pohádky bratří Grimmů Čertova babička. Ve svém scénáři zpracovávají její autoři Marek Bečka a Barbora Kamenická Pokorná příběh tří dezertujících vojáků, kteří aby unikli jistému trestu, podepíšou smlouvu se samotným čertem. Výpravná loutková inscenace pro děti od tří let vzniká pod režijní taktovkou režiséra, loutkoherce a člena souboru Buchty a loutky Marka Bečky.

Závěr sezóny bude patřit autorské inscenaci kmenových tvůrců divadla Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíčka. Inscenace s pracovním názvem Třetí místo je pro Drak jakýmsi interním vyvrcholením tříletého zapojení do mezinárodního projektu 3Place, na kterém Divadlo Drak spolupracovalo s partnery z německého divadla Junges Ensemble Stuttgart a norské produkční organizace Norsk Scenekunstbruket.

Projekt zkoumá, zda může být divadlo pro současnou mládež „třetím místem“, tedy jí blízkým prostředím mimo domov a školu, kde se mohou mladí lidé setkávat se svými vrstevníky, tvořit a být součástí dané komunity. Hledá možnosti, jak mladým lidem nabídnout nejenom umělecké zážitky, které je osloví, ale jak vytvořit prostor, kde se budou cítit svobodně a přirozeně a mohou se aktivně zapojit do procesu tvorbyi samotného fungování organizace.

„Dramaturgickým východiskem připravované inscenace budou poznatky a nasbíraný materiál z týdenního setkání mladých lidí ze všech tří partnerských zemí, které proběhne v Draku na podzim 2024. Sami náctiletí nám zde představí svoji tvorbu, vyzkouší si tvůrčí spolupráci v rámci workshopů a prostřednictvím společných diskusí či her budou vzájemně sdílet své zkušenosti a inspirace spolu se členy uměleckého souboru divadla Drak,“ přiblížil tvůrčí proces vzniku plánovaného projektu pro diváky od 13 let ředitel Divadla Drak a spoluautor Tomáš Jarkovský.

Výstavní plán galerie Labyrint zahrnuje v nové sezóně dva po sobě jdoucí interaktivní projekty pro rodiny s dětmi a školní kolektivy.

8. října proběhne vernisáž výstavy Dizajniště, která se věnuje designovému myšlenía provede malé i velké cestou od designového nápadu až k jeho realizaci. Výstava je vhodná pro děti od šesti let a autory konceptu jsou designéři a kreativci z karlovarského spolku PROTEBE live v čele s Terezou Vlašímskou.

Na jaře 2025 vystřídá Dizajniště výstava Na jedné lodi, která je součástí projektů realizovaných k výročí 800 let města Hradec Králové. Výstava do Labyrintu Divadla Drak přivede 13 ilustrátorů a ilustrátorek, kteří se dlouhodobě věnují práci pro dětské publikum. Ty pro projekt, jehož hlavním tématem je vzájemná spolupráce, synergie a vztahy, vybraly kurátorky výstavy – organizátorky festivalu ilustrace a komiksu LUSTR. Hlavní myšlenka nové zážitkové expozice je, že planeta je jen jedna a jsme na ní všichni společně, jako námořníci na jedné lodi.

V březnu 2025 se uskuteční třináctý ročník Mezinárodního setkání studentů vysokých uměleckých škol Gaudeamus Theatrum. Spolu se studenty KALD DAMU se ho zúčastní studenti vysokých uměleckých škol ze Slovenska a Polska.

Týdenní workshop i odborná konference se zaměří na využití technologií v autorském loutkovém divadle. Studenti si budou moci vyzkoušet autorskou loutkářskou tvorbu pod vedením dvou zkušených, inspirativních lektorů – britského divadelního a filmového tvůrce Gavina Glovera a českého, o několik generací mladšího tvůrce, Dominika Migače. Oba tvůrci ve své práci dlouhodobě zabývají právě kombinací loutkářských postupůa technologických experimentů.

Pro celý rok 2025 pak v rámci oslav města Drak připravuje cyklus menších komunitních akcí pro rodiny s dětmi z Hradce Králové. Oblíbená nabídka víkendových tvůrčích programů lektorského oddělení Draku Nedělání, Dračtení či Nezapomenutelné prázdniny, bude rozšířena o další akce.„Cílem těchto projektů je, aby se prostředí Divadla Drak a jeho okolí stalo samozřejmou součástí trávení společného času královéhradeckých rodin i o svátcích a dalších důležitých momentech jejich (nejen kulturního) života,“ zve vedoucí produkce Divadla Drak Barbora Kalinová.

Sezónu opět uzavře další, tentokrát jubilejní třicátý ročník REGIONŮ – Mezinárodního divadelního festivalu Hradec Králové, kterého je Divadlo Drak jedním ze spolupořadatelů.V rámci příprav dramaturgie pro nadcházející ročník čeká i v této sezóně zástupce Divadla Drak díky podpoře Královéhradeckého kraje a programu mobility v kultuře a programům IDU-Institutů umění a PerformCzech několik výjezdů na zahraniční festivaly. První proběhnou na podzim 2024 na slovinský festival loutkového divadla LUTKE a španělský festival pro nejmenší diváky elPetit.

Do nové sezóny Divadlo Drak vstupuje opět v novém kabátě vizuální identity. Růžovou barvu uplynulé sezóny vystřídá tentokrát žlutá.