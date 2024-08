Hudba, výtvarné umění, autorské čtení, dětské dílny i prostor pro vlastní kreativitu. To vše přinese multižánrový festival Arty Party, který se letos již popáté koná v areálu letiště v Hradci Králové.

Pátý ročník multižánrového festivalu Arty Party oživí hradecké letiště v sobotu 24. srpna. Hudební, výtvarné a literární umění se propojí v areálu bývalých vojenských objektů. Festival, který se na začátku nesl v duchu „kamarádi pro kamarády“, se za pět let vyvinul a rozrostl.

„Naší vizí do budoucna vytvořit každoroční akci, a dát tak vzniknout nové platformě pro alternativní a uměleckou scénu v Hradci Králové, kde se lidé budou moci potkat a společně tvořit, což se nám s rostoucí komunitou pravidelných návštěvníků a aktuální dotační podporou města daří čím dál lépe,“ říkají pořadatelé Arty Party z Dělej Productions.

Festival vypukne kolem poledne, odpolední program bude vhodný i pro rodiny, pořadatelé chystají dětské dílny, ukázky rukodělné textilní tvorby, hudební dílnu, malířskou dílnu, výstavy a autorské čtení. Kromě toho si účastníci festivalu budou moci vyzkoušet hru na libovolný hudební nástroj.

Vstupenky na Arty Party jsou k dispozici za zvýhodněnou cenu v předprodeji.

Ve večerních hodinách začne hudební program, který se podle pořadatelů snaží obsáhnout více hudebních směrů a přístupů k hudbě. Návštěvníci uslyší interprety, jako jsou Venktovka, Hihihahaholky, Tomáš Palucha, Omnion, Chora Sfakion, William Valerián, Influs, Dj Segment a Lickmysoul nebo 2+1 Jam Band.

Jak na Arty Party?

Na festival se pohodlně dostanete například autobusem, linka 15 končí na zastávce Letiště, která je jen pár kroků od vstupu do areálu.

Tvůrčí a produkční tým Arty Party se skládá z lidí, kteří jsou nejen dlouholetými přáteli, ale také se sami umění věnují. Přáním pořadatelů je kromě jiného přitáhnout pozornost veřejnosti a umělecké sféry k Hradci Králové.

„Původní myšlenkou festivalu, bylo setkávání lokálních tvůrců a vzájemná inspirace mezi nimi a jejich tvorbou. Tuto myšlenku a vizi festivalu by náš tvůrčí tým rád udržel a rozvíjel ji. Rádi bychom scénu z okolí, ale i Prahy, Brna nebo třeba Olomouce dostali do Hradce Králové a ve veřejnosti, co tento typ scény sleduje, tak vzbudili větší zájem o naše město a kulturní dění v něm,“ vysvětluje pořadatelský tým festivalu.

