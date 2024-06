Další z oblíbených open air koncertů Filharmonie Hradec Králové se koná ve čtvrtek na Malém náměstí. Hradečtí filharmonici tak uzavřou 46. koncertní sezónu. Vstup na koncert bude jako obvykle zdarma.

Koncert nazvaný Fantazie pod širým nebem se koná ve čtvrtek 20. června od 20.30 hodin na Malém náměstí v Hradci Králové. Společně s hradeckými symfoniky vystoupí klavírista a skladatel Tomáš Kačo a mladý houslista Richard Kollert. Dirigentem večera bude Robert Kružík.

Hudební událost se koná k závěru 46. koncertní sezóny. „Koncertem pod širým nebem chceme poděkovat našim návštěvníkům, zřizovatelům i partnerům za přízeň a společně strávené chvíle v uplynulé sezóně a také představit symfonickou hudbu a náš orchestr všem Hradečákům. Dalším smyslem události je také přispět do pestré kulturní mozaiky našeho města. Jsme rádi, že sem do Hradce Králové patříme a jsme na to hrdí,“ zve na další z oblíbených open air koncertů Vladimír Šrámek, ředitel Filharmonie Hradec Králové.

Předplatné

Zájemci o předplatné na příští sezónu mají možnost si jej pořídit do 27. června, a to buď osobně na pokladně Filharmonie otevřeno od pondělí do čtvrtka v čase od 9 do 17 hodin), či Infocentra na Eliščině nábřeží, nebo elektronicky na portálu HKpoint.cz. Od 22. července budou potom v prodeji vstupenky na jednotlivé koncerty příští sezóny.

V úvodu koncertu zahrají filharmonici pod vedením dirigenta Roberta Kružíka Polovecké tance z pera skladatele Alexandra Porfireviče Borodina, rodáka z Petrohradu, který žil a tvořil v devatenáctém století v období romantismu.

Další skladbu koncertu s anglickým názvem For Ludwig, Yours Elise již představí první ze zmíněných hostů večera, Tomáš Kačo, který je zároveň jejím autorem.

Richard Kollert hradeckému publiku přednese díla dvou význačných skladatelů houslového repertoáru. Prvním číslem budou Cikánské melodie pro housle a orchestr op. 20 od španělského skladatele a houslového virtuóza Pabla de Sarasate, druhou skladbou potom Rumunská rapsodie č. 1 A dur op. 11 od rumunského skladatele, dirigenta a houslisty George Enescu.

Finále koncertu bude patřit opět Tomášovi Kačovi. Společně s filharmoniky představí publiku svou kompozici pro klavír a orchestr Fantasy Open Air. Zahraje přitom na koncertní křídlo, zapůjčené speciálně pro tento koncert společností Petrof, která letos také slaví výročí 160 let od svého založení.

Návštěvníci koncertu se kromě hudebního zážitku mohou těšit také na stánky s občerstvením a nabídku vína. Vstup na koncert je jako obvykle zdarma.

„Již nyní zveme všechny příznivce také na příští Open Air koncert na náplavce Eliščina nábřeží, který chystáme na 28. srpna. Pro posluchače připravujeme při příležitosti letošního Roku české hudby výběr Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast,“ zve Vladimír Šrámek.

O hostech Tomáš Kačo je skladatel a klavírista romského původu se přes skromné začátky v tehdejší lidové škole umění vypracoval nejprve ke studiu na Janáčkově konzervatoři a poté dokonce na prestižní škole Berklee College of Music. Již několik let se coby skladatel a interpret pohybuje na mezinárodní scéně (vystupoval mimo jiné i v newyorské Carnegie Hall) a spolupracuje s mnohými umělci a hudebními institucemi u nás i v zahraničí. Druhým hostem je nadaný mladý houslista Richard Kollert. Narodil se v roce 2008, o housle se aktivně zajímal od svých tří let a v pěti letech již hrál Vivaldiho a vystupoval na festivalech v Česku, Švýcarsku, Belgii, Německu a Japonsku. Od té doby s úspěchem vystupoval na několika soutěžích a mnoha koncertech či festivalech na našich i světových pódiích.