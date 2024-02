Dva extrémní přístupy k životu a spletité mezigenerační vztahy dvou rodin zachycuje nový film Sucho. Snímek ze současnosti natočil renomovaný režisér a šéf Katedry režie na FAMU Bohdan Sláma.

„V Suchu se protnou tři generace, ta nejstarší reprezentuje bezohlednost, ta nejmladší dává naději ve zvládnutí mezilidských vztahů vně i uvnitř rodin, ale i ve spojení s krajinou, v níž žijeme. Příběh sváru dvou klanů se dotýká i citlivých momentů, jako je přijmutí nemoci blízkého člověka nebo lásky v napjatých vztazích odlišně žijících sousedských rodin,“ říká v tiskové zprávě režisér Bohdan Sláma.

Trailer k filmu Sucho:

Zdroj: Youtube

Role dvou dominantních otců ztvárnili Martin Pechlát a Marek Daniel. Mladou generaci ve filmu ztvárňují Tomas Sean Pšenička a Dorota Šlajerová. V dalších rolích se objeví Bolek Polívka, Magdaléna Borová, Gabriela Míčová, Judit Pecháček, Marie Ludvíková, Luboš Veselý nebo Marek Taclík.

V hradeckém kině Bio Central svůj nový snímek 20. února od 20 hodin představí sám režisér Bohdan Sláma v doprovodu hereček Doroty Šlajerové a Judity Pecháček a herce Tomase Seana Pšeničky.

O čem film Sucho je?

Dva sousedské klany a dva různé přístupy k životu. Co se stane, když do napjatých vztahů dvou dominantních otců zasáhne láska vlastních dětí? Zatímco Josef nutí svou rodinu ke svéráznému způsobu života na ostrůvku vegetace mezi monokulturními Viktorovými lány, Míra je zamilovaný do Josefovy dospívající dcery Žofky. Aby získal její sympatie, musí s otcem bojovat. Synova revolta i problémy v rodinné firmě staví Viktora do nové situace. I Josef zklamaný důsledky vlastních životních postojů má možnost leccos přehodnotit. Naději na uzdravení na poli mezilidských vztahů i vyprahlé krajiny přinese do života několika hrdinů až mezní událost.