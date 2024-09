Hradec Králové ožije ve dnech 8.–12. října 2024 mezinárodním hudebním festivalem Jazz Goes to Town / Jazz jde městem. Již po třicáté přinese nevšední hudební zážitky, české i světové premiéry, jazzové hvězdy i mladé talenty. Pořadatelé představují program v tiskové zprávě.

Láska ke kořenům, Svobodné myšlenky, Intimní konverzace, Čerstvé nápady a Naděje a porozumění. To jsou motta jednotlivých koncertních večerů letošního ročníku festivalu Jazz Goes to Town. Hudba nás může učit, jak přijímat nové a nečekané, a toto poselství přináší dramaturgie 30. ročníku festivalu. Tvoří ji třináct hudebních projektů rozdělených do pěti festivalových dní na osmi různých místech v Hradci Králové.

Láska ke kořenům – úterý, 8. 10. 2024, Kavárna Artičok

Trio kytaristy Davida Dorůžky, flétnisty Roberta Fischmanna a bubeníka a perkusionisty Martina Nováka uvede letošní Jazz jde městem v kavárně Artičok. Trio vzniklo na sklonku roku 2020 s cílem vytvářet novou hudbu, která by rozvíjela různé židovské hudební tradice. Všichni tři hudebníci se ovšem židovské hudbě věnovali již dříve, například ve spolupráci s izraelským hudebníkem Yairem Dalalem nebo s americkým multiinstrumentalistou Alanem Bernem. Jejich debutové album Gilgul si získalo přízeň jak posluchačů, tak kritiků, když zvítězili jak v odborné anketě Českého rozhlasu Jazz, tak v jazzové kategorii cen Anděl. Na festivalu trio vystoupí v sestavě rozšířené o dechovou sekci.

Svobodné myšlenky – středa, 9. 10. 2024, Knihovna města Hradce Králové

Inspirativní prostor Knihovny města Hradce Králové rozezvučí dvě energická a odvážná tělesa. Večer zahájí berlínský PHILM, kvarteto, které zvítězilo v prestižní Deutscher Jazzpreis jako kapela roku 2021. Členové Philipp Gropper, Elias Stemeseder, Robert Landfermann a Leif Berger společně vytváří dynamickou, provokativní, intenzivní i hloubavou hudbu. Žádná ironie, žádné odkazy, žádná intelektuální teatrálnost, pouze brilantní zvuk a technika. V druhé půli večera zahraje český sextet TONGU sestavený z předních osobností progresivního jazzu. Jejich nepředvídatelný hudební propletenec tvoří jak jazz, tak rock, jak hudba vážná, tak taneční.

Intimní konverzace – čtvrtek, 10. 10. 2024, Studio Beseda

Čtvrtek bude ve znamení duového formátu. V komorním sále Studia Beseda nejdřív zazní polské duo propojující jazzovou improvizaci s tradičními písněmi z oblasti bývalého Polska na území současné Ukrajiny. Zpěvačka Maniucha Bikont a kontrabasista Ksawery Wójcinski ve své hudbě evokují jaro, svatby, milostné písně, ukolébavky a zasazují je do příběhů mapujících koloběhy přírody a lidského života. Velmi kontrastní přístup k akustické písňové tvorbě představí oceňovaná skladatelka a zpěvačka Maja S. K. Ratkje spolu s kytaristou a zpěvákem Stianem Westerhusem. Jejich repertoár asociuje např. Kristianii 19. století nebo salony norských imigrantů na Středozápadě.

Čerstvé nápady – pátek, 11. 10. 2023, PETROF Gallery / Bio Central / PAVIJA´n Pub

Kontrabasista František Uhlíř patří ke generaci hráčů na kontrabas ve světě označované jako „česká basová škola”. Do sálu PETROF Gallery přiveze kvartet hudebníků vystupující pod názvem František Uhlíř Team (F.U.T). Skupina interpretuje s velkým porozuměním a citem jak jazzové standardy, tak vlastní kompozice, které z polohy jazzových standardů vycházejí.

Večerní dvojkoncert začne tradičním rezidenčním souborem The Shape of Jazz to Come vol. 5, ten letos doplňují dva zahraniční hosté – řecká saxofonistka a improvizátorka Niki Kokkolli a polský skladatel a bubeník Szymon Gąsiorek. Českými členy ansámblu, který vytvoří nový program exkluzivně pro tento koncert, budou basista Miloš Klápště, kytarista Jan Bára a saxofonista, žijící v Portugalsku, Jan Michálek. Po nich následuje výbušná skandinávská smršť Horse Orchestra, v jejichž hudebním vesmíru se klasické New Orleans 20. let setkává s freejazzem 60. let, stejně jako s hip hopem a soudobou vážnou hudbou a vše končí ve specifickém, humorném postmoderním stylu.

O afterparty v PAVIJA´n Pub se postará Blues Bond, kapela jazzového varhaníka a zpěvák Jakuba Zommera.

Naděje a porozumění – sobota, 12. 10. 2023, Sbor kněze Ambrože / Muzem východních Čech / Bio Central



Závěrečný festivalový den začne dalším exkluzivním hudebním dílem – varhanním recitálem ve Sboru kněze Ambrože rezidenční skladatelky a klavíristky Kaji Draksler. Slovinská rodačka hledá způsoby, jak sloučit kompozici a improvizaci, jak vymazat stylistické a historické hudební hranice v kontextu objevování vlastního výrazu a jazyka.

Muzeum východních Čech rozezní Hot Brew s jejich autentickým bigbandovým swingem v neobvyklé kvartetové sestavě.

Vrcholem sobotního večera pak bude dvojkoncert výjimečných amerických projektů. Zpěvačka a skladatelka s indickými kořeny Amirtha Kidambi přiveze kvintet newyorských hudebníků Elder Ones, který vás strhne svými odvážnými improvizacemi rozostřujícími hranice jazzu, lidové hudby a elektroniky, navazující na duchovní a politický free jazz 60. let. Peter Evans EXTRA je nový projekt virtuózního trumpetisty. Společně s legendou newyorské downtown scény bubeníkem Jimem Blackem a uznávaným švédským basistou Peterem Eldhem tvoří výbušný koktejl rytmických sofistikovaných kompozic a bezbřehé improvizace.