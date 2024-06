Jak a kde si na Hradecku užít druhý červnový víkend? Přinášíme vám pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Noc kostelů se koná v pátek, do akce se zapojí i kostely na Hradecku. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Pátek

Noc kostelů

Kdy: pátek 7. června

Kde: kostely na Hradecku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V pátek se koná oblíbená celorepubliková akce Noc kostelů, lidem se otevřou také kostely na Hradecku. V Hradci Králové si zájemci mohou prohlédnout například katedrálu Svatého Ducha, od 21 do 22 hodin se uskuteční prohlídka katedrály pod vedením Ing. arch. Jana Falty. Lidé mohou tradičně nahlédnout i do dřevěného kostela sv. Mikuláše v Jiráskových sadech, ten bude otevřený od 18 do 22 hodin a každých 15 minut se uskuteční krátká komentovaná prohlídka. Vystoupat až do zvonice lidé mohou v kostele sv. Antonína na Novém Hradci Králové. Až do věže se zájemci podívají v kostele Božského Srdce Páně naproti Tescu, a to od 18.30 do 22 hodin, při dobré viditelnosti je z věže prý možné vidět i hrad Kunětická hora. Kromě kostelů v Hradci budete moci nahlédnout do svatostánků v Černilově, Novém Bydžově, Praskačce či Třebechovicích pod Orebem. Kompletní seznam kostelů na Hradecku, které se do akce zapojí, i s programem, naleznete na webu nockostelu.cz.

Novobydžovská muzejní noc a Noc kostelů

Kdy: pátek 7. června od 17 do 22 hodin

Kde: Městské muzeum Nový Bydžov, chrám sv. Vavřince

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již VII. Novobydžovská muzejní noc se koná v pátek, tématem tentokrát bude baroko v Čechách a v Novém Bydžově. Spolu s muzejní nocí se v Bydžově bude konat také Noc kostelů v chrámu sv. Vavřince, a to od 19.15 hodin.

Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové

Kdy: pátek 7. až neděle 9. června

Kde: Hradec Králové - Žižkovy sady, Klicperovo divadlo, Šrámkův statek

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jeden z nejvýraznějších českých folklorních festivalů spojuje dvě východočeská města - Pardubice a Hradec Králové. Již po dvaatřicáté si podají ruce dobří sousedé a přátelé folklóru, tentokrát z Čech, Moravy, Slovenska a Polska. Prestižní přehlídka lidových tanců a muziky se uskuteční v pátek a v neděli v Pardubicích, v sobotu v Hradci Králové. Podrobný program najdete na adrese www.folklornifestival.cz.

Pardubice a Hradec Králové se na tři dny stanou centrem folkloru:

Zdroj: Michal Žampach

Od sousedů: Malá loutková inventura

Kdy: pátek 7. až neděle 9. června

Kde: Kuks

Proč přijít: V sobotu se vyplatí zajet kousek za hranice hradeckého okresu - do Kuksu. Koná se tam Malá loutková inventura, festival nového loutkového divadla, který pořádá Theatrum Kuks ve spolupráci s Novou sítí. Nabízí produkce nezávislých souborů pro děti i dospělé, které měly premiéru v posledních letech. Řada z nich byla uvedena v programu Malé inventury v Praze. Zaměření na loutkové inscenace vychází z tradice kukského loutkářství a snahy podpořit její současný rozvoj.

FB událost

Mezinárodní den archivů

Kdy: pátek 7. června od 9 do 17 hodin

Kde: Státní okresní archiv Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: U příležitosti Mezinárodního dne archivů se v hradeckém archivu koná výstava archiválií se vztahem k hudbě, hudebníkům, šumařům a hudebním nástrojům. Součástí bude prezentace programu pro zpřístupňování archiválií ARchiv ONline v 10, 13 a 15 hodin

Zdroj: SOA HK

Mezinárodní soutěž ve vrhání nožem a sekerou

Kdy: pátek 7. až neděle 9. června

Kde: Kemp Stříbrný rybník, Hradec Králové

Proč přijít: Přijďte se podívat do Kempu Stříbrný rybník, jak se vrhá nožem, sekerou a dvoubřitou sekerou. Akce se koná od pátku až do neděle. Bude se soutěžit ve 20 různých disciplínách. Zapsáno je v tuto chvíli 40 soutěžících z 8 zemí. V sobotu se bude soutěžit také v trefování předmětů bičem. Více informací najdete na webu akce.

Sobota

Víkend otevřených zahrad v Zahradě léčivých rostlin

Kdy: sobota 8. až neděle 9. června

Kde: Zahrada léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zájemci si prohlédnou areál Zahrady léčivých rostlin, podívají se na střešní zahradu s vyhlídkou a do sbírkového skleníku Budou se konat i komentované prohlídky skleníku a venkovního areálu. Ve venkovním areálu zahrady najdete například kolekce pivoněk a růží, výukové systémy – poznávací botanický systém, fytoterapeutický systém, toxikologický systém. Můžete si také projít Naučnou stezku farmacie a seznámit se s jednotlivými vědními oblastmi farmacie.

Zahrada léčivých rostlin je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Zahrada zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. Zabývá se i sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní výměnu semen.

FB událost

Zdroj: Zahrada léčivých rostlin FaF UK

International food & music festival Smiřice

Kdy: sobota 8. června od 10 do 22 hodin

Kde: náměstí Míru, Smiřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu se ve Smiřicích koná 2. ročník festivalu mezinárodní hudby a gastronomie. Těšit se můžete na hudební a taneční vystoupení, barmanskou show, pestrou nabídku street food prodejců a dětskou zónu s doprovodným programem.

FB událost

Zdroj: KS Dvorana

Festival řemesel

Kdy: sobota 8. června od 9 do 19 hodin

Kde: Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu ožije centrum Hradce Králové ruchem tradičních i moderních řemesel, od hrnčířů, řezbářů a kovářů, přes košíkáře a krajkářky, až k perníkářům, sklářům a dráteníkům, ale i současným studentům středních řemeslnických škol. Na Tylově nábřeží proběhne Festival řemesel, který naváže na dlouholetou tradici Nábřeží keramiky, skla a bižuterie. Festival bude navíc doplněn pestrou nabídkou občerstvení a dokreslena stylovým hudebním doprovodem a dalším doprovodným programem. Celým festivalem bude provázet Olda Tamáš.

FB událost

Kulturní program:

11.00 Kašpárek na skalním hradu – loutková pohádka, hraje Divadlo Bauerovi Josefov

12.30 Losování výherců soutěže pod sochou Vítěze

13.30 O prasátku – loutková pohádka, hraje Divadlo Bauerovi Josefov

15.00 Duo Ťuk

16.00 Jinotaj

17.00 Losování výherců soutěže pod sochou Vítěze

17.30 Nadoraz

Pivní rozjímání

Kdy: sobota 8. června od 10 do 23 hodin

Kde: Žižkovy sady, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již 12. ročník Pivního rozjímání se uskuteční v sobotu v Žižkových sadech v Hradci Králové. Kromě piva a občerstvení se návštěvníci mohou těšit na hudební a kulturní program. Ti nejmenší ocení dětský koutek a nafukovací skluzavku.

FB událost

Zdroj: Pivní rozjímání

Neděle

Vodácké odpoledne na Biřičce

Kdy: neděle 9. června od 13 hodin

Kde: rybník Biřička, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte si užít zábavné a dobrodružné odpoledne plné vodáckých aktivit a her. Čeká vás jízda na kánoích a velké lodi pro 10 osob s Klubem dětí a mládeže Hradec Králové. Lodě, pádla, vodácké vesty a budou instruktoři zajištěni. Program si připravil i Archeopark Všestary, svou sílu, rychlost a přesnost vyzkoušíte na starověkých olympijských hrách. Studenti Střední průmyslové školy stavební si připravili loď z betonu - ukázku plavby unikátní lodi. Pro děti bude připravená mini trasa orientačního běhu. K dispozici bude ohniště na opékání buřtů a možnost občerstvení v restauraci Pavlína na Biřičce.

FB událost

Muzejní neděle - Taj jemnosti ve výstavě Míly Fürstové

Kdy: neděle 9. června od 15 do 17 hodin

Kde: Muzeum východních Čech, Hradec Králové

Za kolik: děti do 6 let 20 korun, děti nad 6 let 70 korun / dospělí 90 korun

Proč přijít: Červnová Muzejní neděle nabídne společnou prohídku výstavy výtvarnice Míly Fürstové „Taj jemnosti aneb Návraty domů“ a následně už bude prostor pro zapojení vlastní fantazie. „Přímo ve výstavě si budeme trochu hrát, například s interaktivními rybičkami. Také budeme trochu tvořit, a každý si tak domů odnese vlastní papírovou lodičku,“ uvádí muzeum. Program je vhodný pro děti od 6 let. Počet návštěvníků je z kapacitních důvodů omezen, na prohlídku je nutné se předem přihlásit na webu muzea.