Jak a kde si na Hradecku užít čtvrtý červnový víkend? Přinášíme vám pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Divadelní festival Regiony začíná už v pátek. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Pátek

Regiony: Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové

Kdy: pátek 21. až pátek 28. června

Kde: centrum Hradce Králové

Proč přijít: V pátek startuje kultovní hradecký divadelní festival Regiony. Jde o jednu z největších přehlídek profesionálního i neprofesionálního a nezávislého divadla ve střední Evropě. Po osm dnů ožijí divadelní sály, ulice, parky i městská zákoutí v historickém centru Hradce Králové. Denně budou moci lidé zhlédnout až několik desítek divadelních, hudebních a doprovodných produkcí. Kompletní program si můžete prostudovat na webu festivalu: www.festivalregiony.cz. Festival pořádají Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a neziskovka Kontrapunkt.

Chvění, tekutost, rovnováha. Divadelní festival Regiony odtajnil svůj program

Chlumecké hudební léto: host Ondřej Ruml

Kdy: pátek 21. června od 19 hodin

Kde: Městské koupaliště, Chlumec nad Cidlinou

Proč přijít: Chlumecké hudební léto na koupališti startuje. Město Chlumec nad Cidlinou a Městské kulturní zařízení Klicperův dům pořádají v pátek zahajovací vystoupení Dechového orchestru ZUŠ, Big Bandu ZUŠ Chlumec nad Cidlinou a Olešnických mažoretek. Hostem večera je zpěvák a herec Ondřej Ruml.

Dny otevřených dveří v Mezinárodním soutěžním rozáriu

Kdy: do neděle 30. června

Kde: Soutěžní rozárium, Hradec Králové - Kukleny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: I letos se veřejnosti otevírá Mezinárodní soutěžní rozárium v Hradci Králové. V sobotu 15. června bude oteveřené od 12 do 17 hodin, další dny až do 30. června vždy od 9 do 17 hodin. V rozáriu naleznete více než 200 různých kultivarů růží pěstovaných v počtu přibližně 1000 jednotlivých keřů ve všech typech – růže velkokvěté, mnohokvěté, popínavé, sadové, pokryvné, anglické i miniaturní. Nenechte si ujít příležitost pokochat se krásou růží, rozárium je každoročně otevřené veřejnosti pouze poslední dva červnové týdny. Rozárium najdete v Kuklenách v ulici Pardubická.

V hradeckém rozáriu kvetou cenami ověnčené růže. Podívejte se

Festival Královéhradeckého kraje

Kdy: pátek 21. června od 9 do 19 hodin

Kde: Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Festival Královéhradeckého kraje nabídne program nejen pro dospělé, ale i pro ty menší. Můžete se těšit ochutnávku těch nejlepších produktů z řad našeho kraje nebo si zakoupit řemeslné i rukodělné výrobky. Rodiče s dětmi se můžou těšit třeba na dětský folklorní soubor Červánek, loutkové divadlo Kozlík nebo na zábavné představení kouzelníka Čáry Kluka. S Mirkou Van Gils Slavíkovou si zkusíte zdobení perníků. Hudební zážitek vám nabídne hradecký písničkář Michal Horák, Factorial Orchestra nebo Lenka Filipová. Více informací o programu festivalu naleznete na webových stránkách khk.cz/festival.

135. Studentská merenda a Oslavy 150 let gymnázia

Kdy: čtvrtek 20. června až neděle 23. června

Kde: Masarykovo náměstí, gymnázium, Nový Bydžov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Novém Bydžově se slaví! Program 135. Studentské merendy a Oslav 150 let gymnázia naleznete na webu školy.

Sobota

Burza minerálů, fosílií a šperků

Kdy: sobota 22. června od 8 do 13.30 hodin

Kde: ZŠ Kukleny, Hradec Králové

Za kolik: 25 korun dospělí, 10 korun děti a žáci do 15 let

Proč přijít: Již IV. ročník Burzy minerálů se bude konat v sobotu Hradci Králové. Můžete se těšit i na bohatou mineralogickou tombolu.

Open Skies for Handicapped

Kdy: sobota 22. června od 9 hodin

Kde: Letiště Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na akci Open Skies for Handicapped mají lidé se zdravotním znevýhodněním každoročně možnost zažít výjimečné okamžiky při vyhlídkového letu vojenským letadlem CASA C 295 M, L 410 TURBOLET. Novinkou pro rok 2024 bude vyhlídkový let letadlem AIRBUS A 319CJ. Součástí akce je doprovodný program (vystoupení hudebních kapel, soutěže, akce, atd.). Open Skies for Handicapped je charitativní akce, kterou od roku 2008 pořádají Letecké služby Hradec Králové a.s. Akce je pořádána za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a dalších partnerů. Vyhlídkové lety jsou zabezpečovány Vzdušnými silami Armády České republiky a Centrem leteckého výcviku Pardubice.

Neděle

Malé setkání parkových, zahradních a modelových železnic

Kdy: neděle 23. června od 10 do 17 hodin

Kde: náměstí 5. května, Hradec Králové

Proč přijít: V neděli se na dětské železnici můžete těšit na ukázky modelových železnice více velikostí, některé v provozu, uvidíte také modely supervelkých měřítek s možností svezení, k prodeji budou upomínkové předměty a suvenýrů s motivy železnice. Mezi Pardubicemi a Hradcem navíc bude jezdit autobus Karosa.

Promenádní koncert: Art Jazz Band

Kdy: neděle 23. června od 16 do 18 hodin

Kde: Jiráskovy sady, Hradec Králové

Proč přijít: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost si opět připravila oblíbené promenádní koncerty v Jiráskových sadech na soutoku Labe a Orlice. Tuto neděli návštěvníkům parku zahrají hradečtí swingoví veteráni Art Jazz Band.